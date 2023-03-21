https://crimea.ria.ru/20230321/rossiyskie-letchiki-sbili-ukrainskiy-shturmovik-v-dnr-1127674166.html

Российские летчики сбили украинский штурмовик в ДНР

Российские летчики сбили украинский штурмовик в ДНР - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Российские летчики сбили украинский штурмовик в ДНР

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T14:41

2023-03-21T14:41

2023-03-21T14:41

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127556373_0:46:1624:960_1920x0_80_0_0_a9f22584b34d1e4d40227863da3d8dc4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.Также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20230321/bolee-400-ukrainskikh-boevikov-unichtozheny-za-sutki-v-zone-svo---minoborony-1127673968.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина