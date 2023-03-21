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Российские летчики сбили украинский штурмовик в ДНР - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Российские летчики сбили украинский штурмовик в ДНР
Российские летчики сбили украинский штурмовик в ДНР - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Российские летчики сбили украинский штурмовик в ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T14:41
2023-03-21T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.Также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20230321/bolee-400-ukrainskikh-boevikov-unichtozheny-za-sutki-v-zone-svo---minoborony-1127673968.html
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина
Российские летчики сбили украинский штурмовик в ДНР

Минобороны: ВКС России сбили украинский штурмовик Су-25 в Донбассе

14:41 21.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет МиГ-29
Самолет МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.
Также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8363 танка и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4403 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9039 единиц специальной военной автомобильной техники.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
14:32
Более 400 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО - Минобороны
Министерство обороны РФСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииУкраина
 
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