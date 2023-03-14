https://crimea.ria.ru/20230314/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-14-marta-1127542607.html

Главные новости и заявления дня: 14 марта

Главные новости и заявления дня: 14 марта - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Главные новости и заявления дня: 14 марта

В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию. На замглавы администрации Каховского района совершено покушение. Лавров высказался о продвижении НАТО в... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T22:04

2023-03-14T22:04

2023-03-14T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию. На замглавы администрации Каховского района совершено покушение. Лавров высказался о продвижении НАТО в Азии. Госдума приняла закон об уголовном наказании за дискредитацию российской армии и СВО. На делегацию ОБСЕ в Приднестровье готовился теракт. Зерновая сделка продлена на 60 дней.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на СербиюНа Сербию оказывается беспрецедентное давление, нарушающее нормы международного права, однако Россия рассчитывает на дальнейшее партнерское решение острых вопросов, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Москва ценит позицию Белграда, который до сих пор не присоединился к антироссийским санкциям.Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что военно-нейтральная позиция и отказ от антироссийских санкций оставили Белград без союзников на Западе. Однако, несмотря на это, страна не планирует вступать в НАТО и продолжит придерживаться нейтралитета. По мнению Вучича, из-за антироссийских санкций Европа потеряла уже четыре правительства, при этом от необдуманной политики ЕС страдают обычные люди.На замглавы администрации Каховского района совершено покушениеПо данным Следкома России, покушение совершено на заместителя главы Военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области. Возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел накануне в городе Новая Каховка."Неустановленное лицо заложило в непосредственной близости от входа в кафе самодельное взрывное устройство, которое в тот же день было приведено в действие. В результате заместитель главы Военно-гражданской администрации Каховского административного района получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.Следователи и криминалисты проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.Ход воздушных боев с ВСУ и сводка Минобороны РФПо данным минобороны, российские войска в ходе спецоперации за сутки сбили украинский МиГ-29, 17 беспилотников и перехватили 23 реактивных снаряда.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 401 самолет, 220 вертолетов, 3418 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8293 танка и другая военная техника.Кроме того, за сутки было уничтожено около 450 украинских военных и разгромлены десятки единиц военной техники ВСУ, в том числе импортного производства.Донецкое направлениеАктивные действия шли при поддержке артиллерии группировки войск "Южная" в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Здесь за сутки ликвидировано около 150 украинских военнослужащих, уничтожены три танка, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две артиллерийские системы М777 производства США и другая техника.Купянское направлениеУдарами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Западная" поражены украинские силы возле сел Синьковка и Кисловка Харьковской области.Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна противотанковая пушка МТ-12.Обстановка на Красном ЛиманеПодразделения группировки войск "Центр" при артиллерийской поддержке нанесли удар по противнику возле населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Невское Луганской Народной Республики. Здесь потери ВСУ составили более 95 человек.Также украинские силы лишились на этом направлении боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки "Акация", гаубицы Д-30, американской артиллерийской системы М777 и других видов техники и вооружений.Ситуация на других направленияхНа Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" поразили силы противника возле Пречистовки (ДНР) и Успеновки (Запорожская область)."Потери противника за день здесь составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20. Также в населенном пункте Водяное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - добавили в Минобороны.Кроме того, на Херсонском направлении потери Вооруженных сил Украины превысили 40 человек и около 10 единиц боевой техники.Всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ.На делегацию ОБСЕ готовился теракт – прокурор ПриднестровьяПо данным прокурора Приднестровской Молдавской республики Анатолия Гурецкого в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля в Бендерах готовилсятеракт. В составе делегации было 20 человек, в том числе, спецпредставитель по Приднестровью Томас Хартинг и глава миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.Ранее спецслужбы Приднестровья предотвратили покушение на должностных лиц республики. По данным Анатолия Гурецкого, теракт в Приднестровской Молдавской Республике должен был произойти в центре Тирасполя. Предполагалось не только устранение первых лиц, но и большое количество жертв среди населения.Как сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, средства для совершения теракта были изготовлены на Украине.Принят закон об ужесточении наказания за дискредитацию армии и СВОГосдума одобрила поправки в закон об уголовной ответственности за фейки в отношении ВС РФ, распространив наказание за это и в отношении добровольческих формирований. За нарушение закона теперь можно получить до 15 лет тюрьмы.Принятый в третьем чтении законопроект с поправками об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО и распространение о них фейков, независимо от статуса бойцов, предполагает не только лишение свободы, но и штраф до 5 млн рублей.Кроме того, Госдума приняла закон об уголовной ответственности до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей за незаконные экспорт из России или передачу иностранцам вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.Зерновую сделку продлили на 60 днейПо данным замглавы МИД России Александра Грушко, зерновая сделка продлена на 60 дней с условием, что все обещания по снятию санкций по российской сельхозпродукции будут выполнены."Условлено, что она продлевается на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер с условием того, чтобы все те обещания, которые были даны РФ по части именно выполнения второго трека, а это снятие всех санкций, прямых и косвенных, для поставки сельскохозяйственной продукции РФ на международные глобальные рынки, были выполнены", - сказал Грушко.И Москва продолжит настойчиво добиваться выполнения этих обязательств, подчеркнул он.Лавров о продвижении НАТО в АзииАнглосаксонский мир с созданием оборонных альянсов и продвижением инфраструктуры НАТО в Азии делает заявку на многолетнюю конфронтацию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на учредительном конгрессе Международного движения русофилов.Глава дипломатического ведомства ранее выражал мнение, что трехсторонний военный блок AUKUS (Австралия, Великобритания и США) пытаются расшириться за счет включения в альянс Новой Зеландии, Канады и Японии. Но Китай прекрасно понимает цели Штатов и НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому совместно с Россией отстаивает целесообразность и необходимость сохранения тех форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН (Ассоциация Государств Юго-Восточной Азии).

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https://crimea.ria.ru/20230314/putin-o-terakte-na-severnykh-potokakh-glavnye-zayavleniya-1127542401.html

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