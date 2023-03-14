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В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию
В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию - РИА Новости Крым, 14.03.2023
В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию
На Сербию оказывается беспрецедентное давление, нарушающее нормы международного права, однако Россия рассчитывает на дальнейшее партнерское решение острых... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T12:15
2023-03-14T12:15
дмитрий песков
сербия
санкции против россии
россия
политика
в мире
александр вучич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. На Сербию оказывается беспрецедентное давление, нарушающее нормы международного права, однако Россия рассчитывает на дальнейшее партнерское решение острых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Москва ценит позицию Белграда, который до сих пор не присоединился к антироссийским санкциям."Мы высоко ценим ту позицию, которую до сих пор занимала Сербия. Понимаем, что условия меняются. Рассчитываем, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнерского и доверительного диалога с сербскими друзьями", - добавил представитель Кремля.Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что военно-нейтральная позиция и отказ от антироссийских санкций оставили Белград без союзников на Западе. Однако, несмотря на это, страна не планирует вступать в НАТО и продолжит придерживаться нейтралитета. По мнению Вучича, из-за антироссийских санкций Европа потеряла уже четыре правительства, при этом от необдуманной политики ЕС страдают обычные люди.Читайте также на РИА Новости Крым:"Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФОрбан предложил создать НАТО без СШАПолитолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕС
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дмитрий песков, сербия, санкции против россии, россия, политика, в мире, александр вучич
В Кремле заявили о беспрецедентном давлении на Сербию

Песков заявил о беспрецедентном давлении на Сербию

12:15 14.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. На Сербию оказывается беспрецедентное давление, нарушающее нормы международного права, однако Россия рассчитывает на дальнейшее партнерское решение острых вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы понимаем прекрасно, какое беспрецедентное, грубое, незаконное, противоречащее нормам международного права, давление оказывается на многие страны, в том числе на Сербию. На Сербию особенно", - цитирует Пескова РИА Новости.
Он подчеркнул, что Москва ценит позицию Белграда, который до сих пор не присоединился к антироссийским санкциям.
"Мы высоко ценим ту позицию, которую до сих пор занимала Сербия. Понимаем, что условия меняются. Рассчитываем, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнерского и доверительного диалога с сербскими друзьями", - добавил представитель Кремля.
Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что военно-нейтральная позиция и отказ от антироссийских санкций оставили Белград без союзников на Западе. Однако, несмотря на это, страна не планирует вступать в НАТО и продолжит придерживаться нейтралитета. По мнению Вучича, из-за антироссийских санкций Европа потеряла уже четыре правительства, при этом от необдуманной политики ЕС страдают обычные люди.
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Дмитрий ПесковСербияСанкции против РоссииРоссияПолитикаВ миреАлександр Вучич
 
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