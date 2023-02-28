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Главные события и заявления дня: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Главные события и заявления дня: 28 февраля
Главные события и заявления дня: 28 февраля - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Главные события и заявления дня: 28 февраля
Путин провел заседание коллегии ФСБ, поручил поставить заслон на пути диверсантов с Украины и подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ. В... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T21:58
2023-02-28T21:28
главное за день
украина
происшествия
министерство обороны рф
сша
беспилотник
нато
поставки западного оружия украине
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Путин провел заседание коллегии ФСБ, поручил поставить заслон на пути диверсантов с Украины и подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ. В Минобороны России предупредили о подготовке Соединенными Штатами провокации на Украине с использованием химикатов. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге во вторник приостановил работу. Отбита попытка атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. В Киеве не исключили новую волну мобилизации.Заседание коллегии ФСБПрезидент России Владимир Путин во вторник принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год. Глава государства поставил задачу органам ФСБ поставить заслон на пути украинских диверсионных групп и пресекать незаконный ввоз оружия в страну. Одно из приоритетных направлений работы ФСБ – продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информации. Также президент заявил, что Запад стремится реанимировать ячейки экстремистов и террористов в России. Он призвал ФСБ совместно с правоохранителями и при координации Национального антитеррористического комитета "эффективно ответить на эти вызовы".Указ Путина о ДСНВВо вторник президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Провокация США на УкраинеМинобороны России во вторник предупредило о подготовке Соединенными Штатами Америки провокации на Украине с использованием токсичных химикатов. Отмечается, что в начале года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты под предлогом того, что российские войска якобы "уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки".При этом 10 февраля в Краматорск прибыл состав, в одном из вагонов которого был груз химических веществ. А уже 19 февраля в Краматорск прибыли 11 вагонов с надписями "Стройматериалы", "Цемент", в которых находились шрапнельные боеприпасы со специальной маркировкой, отметили в ведомстве.Опасения СтолтенбергаГенсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в специальной военной операции на Украине самым большим риском для стран-участниц НАТО. В ходе выступления на саммите SAMAK в Финляндии генсек подчеркнул необходимость увеличивать расходы на вооружение. По его мнению, этого якобы "требует безопасность в более опасном мире". При этом Столтенберг заявил, что не следует рассчитывать на нормализацию отношений с Россией после завершения специальной военной операции.Небо над Пулково28 февраля международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта. К полудню ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге было снято, аэропорт возобновил прием и отправку самолетов. Позже Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России, в практической части которой были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа. Атаки дронов на территории РФВ ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе произошел пожар, который удалось ликвидировать к утру. При этом ранее около нее был замечен беспилотный летательный аппарат. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара связывать не стали. Этой же ночью в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат Позже в Минобороны сообщили, что Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Мобилизация на УкраинеПри необходимости на Украине мобилизуют еще больше людей, в Киеве не исключают такого сценария. Об этом во вторник заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. Он подчеркнул, что для этого "есть достаточные резервы". Повестку в армию могут вручить в любом месте, в том числе на улице или в метро. Как заявили в пресс-службе украинских сухопутных войск, закон Украины дает на это право.
https://crimea.ria.ru/20230228/putin-podpisal-zakon-o-priostanovlenii-uchastiya-rossii-v-dsnv-1127268935.html
https://crimea.ria.ru/20230228/v-nato-nazvali-pobedu-rossii-na-ukraine-samym-bolshim-riskom-dlya-alyansa-1127264733.html
https://crimea.ria.ru/20230228/rossiyskie-voennye-otbili-ataku-bespilotnikov-vsu-na-kubani-i-v-adygee-1127253054.html
украина
сша
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РИА Новости Крым
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главное за день, украина, происшествия, министерство обороны рф, сша, беспилотник, нато, поставки западного оружия украине, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), владимир путин (политик), закон и право, россия, в мире
Главные события и заявления дня: 28 февраля

Главные события и заявления вторника, 28 февраля

21:58 28.02.2023
 
© Фото с Telegram-канала главы Адыгеи Марат КумпиловНеопознанный летательный аппарат в Адыгее
Неопознанный летательный аппарат в Адыгее
© Фото с Telegram-канала главы Адыгеи Марат Кумпилов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Путин провел заседание коллегии ФСБ, поручил поставить заслон на пути диверсантов с Украины и подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ. В Минобороны России предупредили о подготовке Соединенными Штатами провокации на Украине с использованием химикатов. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге во вторник приостановил работу. Отбита попытка атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. В Киеве не исключили новую волну мобилизации.
Заседание коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год.
Глава государства поставил задачу органам ФСБ поставить заслон на пути украинских диверсионных групп и пресекать незаконный ввоз оружия в страну. Одно из приоритетных направлений работы ФСБ – продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информации.
Также президент заявил, что Запад стремится реанимировать ячейки экстремистов и террористов в России. Он призвал ФСБ совместно с правоохранителями и при координации Национального антитеррористического комитета "эффективно ответить на эти вызовы".
Указ Путина о ДСНВ
Во вторник президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
Вчера, 18:20
Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ
Провокация США на Украине
Минобороны России во вторник предупредило о подготовке Соединенными Штатами Америки провокации на Украине с использованием токсичных химикатов. Отмечается, что в начале года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты под предлогом того, что российские войска якобы "уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки".
При этом 10 февраля в Краматорск прибыл состав, в одном из вагонов которого был груз химических веществ. А уже 19 февраля в Краматорск прибыли 11 вагонов с надписями "Стройматериалы", "Цемент", в которых находились шрапнельные боеприпасы со специальной маркировкой, отметили в ведомстве.
Опасения Столтенберга
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в специальной военной операции на Украине самым большим риском для стран-участниц НАТО. В ходе выступления на саммите SAMAK в Финляндии генсек подчеркнул необходимость увеличивать расходы на вооружение. По его мнению, этого якобы "требует безопасность в более опасном мире".
При этом Столтенберг заявил, что не следует рассчитывать на нормализацию отношений с Россией после завершения специальной военной операции.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Вчера, 17:19
В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса
Небо над Пулково
28 февраля международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта. К полудню ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге было снято, аэропорт возобновил прием и отправку самолетов.
Позже Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России, в практической части которой были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.
Атаки дронов на территории РФ
В ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе произошел пожар, который удалось ликвидировать к утру. При этом ранее около нее был замечен беспилотный летательный аппарат. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара связывать не стали.
Этой же ночью в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат Позже в Минобороны сообщили, что Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Вчера, 13:44
Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее
Мобилизация на Украине
При необходимости на Украине мобилизуют еще больше людей, в Киеве не исключают такого сценария. Об этом во вторник заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. Он подчеркнул, что для этого "есть достаточные резервы". Повестку в армию могут вручить в любом месте, в том числе на улице или в метро. Как заявили в пресс-службе украинских сухопутных войск, закон Украины дает на это право.
 
Главное за деньУкраинаПроисшествияМинистерство обороны РФСШАБеспилотникНАТОПоставки западного оружия УкраинеФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Владимир Путин (политик)Закон и правоРоссияВ мире
 
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