Главные события и заявления дня: 28 февраля
Главные события и заявления вторника, 28 февраля
© Фото с Telegram-канала главы Адыгеи Марат КумпиловНеопознанный летательный аппарат в Адыгее
© Фото с Telegram-канала главы Адыгеи Марат Кумпилов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Путин провел заседание коллегии ФСБ, поручил поставить заслон на пути диверсантов с Украины и подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ. В Минобороны России предупредили о подготовке Соединенными Штатами провокации на Украине с использованием химикатов. Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге во вторник приостановил работу. Отбита попытка атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. В Киеве не исключили новую волну мобилизации.
Заседание коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин во вторник принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Были подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год.
Глава государства поставил задачу органам ФСБ поставить заслон на пути украинских диверсионных групп и пресекать незаконный ввоз оружия в страну. Одно из приоритетных направлений работы ФСБ – продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информации.
Также президент заявил, что Запад стремится реанимировать ячейки экстремистов и террористов в России. Он призвал ФСБ совместно с правоохранителями и при координации Национального антитеррористического комитета "эффективно ответить на эти вызовы".
Указ Путина о ДСНВ
Во вторник президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Провокация США на Украине
Минобороны России во вторник предупредило о подготовке Соединенными Штатами Америки провокации на Украине с использованием токсичных химикатов. Отмечается, что в начале года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты под предлогом того, что российские войска якобы "уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки".
При этом 10 февраля в Краматорск прибыл состав, в одном из вагонов которого был груз химических веществ. А уже 19 февраля в Краматорск прибыли 11 вагонов с надписями "Стройматериалы", "Цемент", в которых находились шрапнельные боеприпасы со специальной маркировкой, отметили в ведомстве.
Опасения Столтенберга
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в специальной военной операции на Украине самым большим риском для стран-участниц НАТО. В ходе выступления на саммите SAMAK в Финляндии генсек подчеркнул необходимость увеличивать расходы на вооружение. По его мнению, этого якобы "требует безопасность в более опасном мире".
При этом Столтенберг заявил, что не следует рассчитывать на нормализацию отношений с Россией после завершения специальной военной операции.
Небо над Пулково
28 февраля международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание рейсов из-за неизвестного объекта. К полудню ограничение воздушного пространства в Санкт-Петербурге было снято, аэропорт возобновил прием и отправку самолетов.
Позже Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России, в практической части которой были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа.
Атаки дронов на территории РФ
В ночь на вторник на территории нефтебазы в Туапсе произошел пожар, который удалось ликвидировать к утру. При этом ранее около нее был замечен беспилотный летательный аппарат. В экстренных службах появление дрона и возникновение пожара связывать не стали.
Этой же ночью в Адыгее упал неустановленный летательный аппарат Позже в Минобороны сообщили, что Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили попытку атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.
Мобилизация на Украине
При необходимости на Украине мобилизуют еще больше людей, в Киеве не исключают такого сценария. Об этом во вторник заявил советник украинского министра обороны Юрий Сак. Он подчеркнул, что для этого "есть достаточные резервы". Повестку в армию могут вручить в любом месте, в том числе на улице или в метро. Как заявили в пресс-службе украинских сухопутных войск, закон Украины дает на это право.