https://crimea.ria.ru/20230221/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-21-fevralya-1127141162.html

Главные новости и заявления дня: 21 февраля

Главные новости и заявления дня: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Главные новости и заявления дня: 21 февраля

Путин огласил послание Федеральному собранию. Шестеро погибли после очередного землетрясения в Турции. В порту Новороссийска тонет сухогруз. ВСУ обстреляли... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T22:05

2023-02-21T22:05

2023-02-21T22:05

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сухогруз seamark

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Путин огласил послание Федеральному собранию. Шестеро погибли после очередного землетрясения в Турции. В порту Новороссийска тонет сухогруз. ВСУ обстреляли Курскую область. Украинские войска наращивают силы на белорусской границе. Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили. Москва назвала условия возвращения России в ДСНВ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин огласил послание Федеральному собраниюПрезидент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. Оно стало одним из самых продолжительных обращений российского лидера к парламенту – 1 час 45 минут. Глава государства затронул вопросы внешней политики, специальной военной операции, экономического развития России, налаживания мирной жизни в новых регионах, а также озвучил дополнительные меры поддержки россиян.В частности, российский лидер заверил, что РФ "шаг за шагом аккуратно и последовательно" будет решать задачи СВО.Он также отметил, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России.Одним из наиболее резонансных в речи президента стало заявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это решение Путин назвал вынужденным, оно было принято на фоне того, что ядерные державы продолжают развивать соответствующие вооружения и настаивают на доступе к российским ядерным объектам.Кроме того, президент поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Это является реакцией на планы Вашингтона испытать собственное ядерное оружие.Шестеро погибли после очередного землетрясения в ТурцииКоличество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай, которое произошло накануне в понедельник, выросло до шести. Пострадали уже 300 человек. После происшествия власти страны предостерегли граждан от приближения к морю из-за риска повышения уровня воды.Последствия подземных толчков ощущались также на территории Израиля, Кипре, в Ливане и Египте. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник утром в Южном Иране.В порту Новороссийска тонет сухогрузСухогруз Seamark под флагом Коморских островов, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма и терпит бедствие в Новороссийске. По данным МЧС России, сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Экипаж судна состоит из 11 россиян. Один из них погиб.По информации оперштаба Краснодарского края, остальные 10 членов экипажа находятся в больнице Новороссийска. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В основном моряки пострадали от переохлаждения и не нуждаются в оперативном лечении.ВСУ обстреляли Курскую областьУкраинские войска обстреляли приграничный Глушковский район Курской области. Пять прилетов зафиксировано в районе вышки сотовой связи в селе Веселое, еще два — около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино. По словам губернатора Романа Старовойта, никто не пострадал, но на части улиц нарушено энергоснабжение.Украинские войска наращивают силы на белорусской границеВо вторник Минобороны Белоруссии выступило с заявлением по поводу ситуации на границах страны. По данным ведомства, обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Прежде всего, эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия.Кроме того, в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.Зеленскому предрекли судьбу СаакашвилиУкраинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, Зеленский не готов "воевать до последнего украинца", понимая всю бессмысленность такой стратегии при том реальном, а не вербальном уровне поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В то же время Запад давит на президента Украины, чтобы ВСУ в самое ближайшее время активизировали боевые действия.Он напомнил, что по аналогичному сценарию шла политическая карьера Саакашвили, которого Запад использовал в качестве тарана против России, а затем просто "слил" за ненадобностью.Москва назвала условия возвращения России в ДСНВРешение о приостановлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, которое озвучил президент России Владимир путин, может быть обратимо. Об этом заявили в МИД РФ. Как отметили в ведомстве, для этого в Вашингтоне должны "проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и всестороннего обеспечения его жизнеспособности". До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены, подчеркнули в МИД России.

https://crimea.ria.ru/20230221/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-glavnye-zayavleniya-1127131631.html

https://crimea.ria.ru/20230221/glavnye-novosti-kryma-21-fevralya-1127139898.html

https://crimea.ria.ru/20230221/vystuplenie-baydena-v-polshe-glavnye-tezisy-1127139623.html

https://crimea.ria.ru/20230221/rossiya-priostanovila-uchastie-v-dogovore-o-snv-chto-eto-znachit-1127133573.html

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