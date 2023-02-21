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Главные новости и заявления дня: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Главные новости и заявления дня: 21 февраля
Главные новости и заявления дня: 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Главные новости и заявления дня: 21 февраля
Путин огласил послание Федеральному собранию. Шестеро погибли после очередного землетрясения в Турции. В порту Новороссийска тонет сухогруз. ВСУ обстреляли... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T22:05
2023-02-21T22:05
главное за день
новости
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
политика
россия
в мире
землетрясение в турции и сирии
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
сухогруз seamark
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Путин огласил послание Федеральному собранию. Шестеро погибли после очередного землетрясения в Турции. В порту Новороссийска тонет сухогруз. ВСУ обстреляли Курскую область. Украинские войска наращивают силы на белорусской границе. Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили. Москва назвала условия возвращения России в ДСНВ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин огласил послание Федеральному собраниюПрезидент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. Оно стало одним из самых продолжительных обращений российского лидера к парламенту – 1 час 45 минут. Глава государства затронул вопросы внешней политики, специальной военной операции, экономического развития России, налаживания мирной жизни в новых регионах, а также озвучил дополнительные меры поддержки россиян.В частности, российский лидер заверил, что РФ "шаг за шагом аккуратно и последовательно" будет решать задачи СВО.Он также отметил, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России.Одним из наиболее резонансных в речи президента стало заявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это решение Путин назвал вынужденным, оно было принято на фоне того, что ядерные державы продолжают развивать соответствующие вооружения и настаивают на доступе к российским ядерным объектам.Кроме того, президент поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Это является реакцией на планы Вашингтона испытать собственное ядерное оружие.Шестеро погибли после очередного землетрясения в ТурцииКоличество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай, которое произошло накануне в понедельник, выросло до шести. Пострадали уже 300 человек. После происшествия власти страны предостерегли граждан от приближения к морю из-за риска повышения уровня воды.Последствия подземных толчков ощущались также на территории Израиля, Кипре, в Ливане и Египте. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник утром в Южном Иране.В порту Новороссийска тонет сухогрузСухогруз Seamark под флагом Коморских островов, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма и терпит бедствие в Новороссийске. По данным МЧС России, сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Экипаж судна состоит из 11 россиян. Один из них погиб.По информации оперштаба Краснодарского края, остальные 10 членов экипажа находятся в больнице Новороссийска. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В основном моряки пострадали от переохлаждения и не нуждаются в оперативном лечении.ВСУ обстреляли Курскую областьУкраинские войска обстреляли приграничный Глушковский район Курской области. Пять прилетов зафиксировано в районе вышки сотовой связи в селе Веселое, еще два — около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино. По словам губернатора Романа Старовойта, никто не пострадал, но на части улиц нарушено энергоснабжение.Украинские войска наращивают силы на белорусской границеВо вторник Минобороны Белоруссии выступило с заявлением по поводу ситуации на границах страны. По данным ведомства, обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Прежде всего, эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия.Кроме того, в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.Зеленскому предрекли судьбу СаакашвилиУкраинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, Зеленский не готов "воевать до последнего украинца", понимая всю бессмысленность такой стратегии при том реальном, а не вербальном уровне поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В то же время Запад давит на президента Украины, чтобы ВСУ в самое ближайшее время активизировали боевые действия.Он напомнил, что по аналогичному сценарию шла политическая карьера Саакашвили, которого Запад использовал в качестве тарана против России, а затем просто "слил" за ненадобностью.Москва назвала условия возвращения России в ДСНВРешение о приостановлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, которое озвучил президент России Владимир путин, может быть обратимо. Об этом заявили в МИД РФ. Как отметили в ведомстве, для этого в Вашингтоне должны "проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и всестороннего обеспечения его жизнеспособности". До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены, подчеркнули в МИД России.
https://crimea.ria.ru/20230221/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-glavnye-zayavleniya-1127131631.html
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https://crimea.ria.ru/20230221/vystuplenie-baydena-v-polshe-glavnye-tezisy-1127139623.html
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главное за день, новости, владимир путин (политик), послание федеральному собранию, политика, россия, в мире, землетрясение в турции и сирии, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), сухогруз seamark, сво
Главные новости и заявления дня: 21 февраля

Главные события и заявления вторника, 21 февраля

22:05 21.02.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрансляция послания президента РФ В. Путина
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Путин огласил послание Федеральному собранию. Шестеро погибли после очередного землетрясения в Турции. В порту Новороссийска тонет сухогруз. ВСУ обстреляли Курскую область. Украинские войска наращивают силы на белорусской границе. Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили. Москва назвала условия возвращения России в ДСНВ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин огласил послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. Оно стало одним из самых продолжительных обращений российского лидера к парламенту – 1 час 45 минут. Глава государства затронул вопросы внешней политики, специальной военной операции, экономического развития России, налаживания мирной жизни в новых регионах, а также озвучил дополнительные меры поддержки россиян.
В частности, российский лидер заверил, что РФ "шаг за шагом аккуратно и последовательно" будет решать задачи СВО.
Он также отметил, что США и их союзники по НАТО на протяжении длительного времени готовили порабощенную ими Украину и подконтрольный киевский режим к большой войне против России.
Одним из наиболее резонансных в речи президента стало заявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это решение Путин назвал вынужденным, оно было принято на фоне того, что ядерные державы продолжают развивать соответствующие вооружения и настаивают на доступе к российским ядерным объектам.
Кроме того, президент поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Это является реакцией на планы Вашингтона испытать собственное ядерное оружие.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 16:00
Послание Путина Федеральному Собранию: главные заявления

Шестеро погибли после очередного землетрясения в Турции

Количество погибших при землетрясениях в турецкой провинции Хатай, которое произошло накануне в понедельник, выросло до шести. Пострадали уже 300 человек. После происшествия власти страны предостерегли граждан от приближения к морю из-за риска повышения уровня воды.
Последствия подземных толчков ощущались также на территории Израиля, Кипре, в Ливане и Египте. Кроме того, землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник утром в Южном Иране.

В порту Новороссийска тонет сухогруз

Сухогруз Seamark под флагом Коморских островов, перевозящий мраморную крошку, переломился во время шторма и терпит бедствие в Новороссийске. По данным МЧС России, сухогруз находился на стоянке, когда произошла авария. Экипаж судна состоит из 11 россиян. Один из них погиб.
По информации оперштаба Краснодарского края, остальные 10 членов экипажа находятся в больнице Новороссийска. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В основном моряки пострадали от переохлаждения и не нуждаются в оперативном лечении.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 21:07
Главные новости Крыма: 21 февраля

ВСУ обстреляли Курскую область

Украинские войска обстреляли приграничный Глушковский район Курской области. Пять прилетов зафиксировано в районе вышки сотовой связи в селе Веселое, еще два — около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино. По словам губернатора Романа Старовойта, никто не пострадал, но на части улиц нарушено энергоснабжение.

Украинские войска наращивают силы на белорусской границе

Во вторник Минобороны Белоруссии выступило с заявлением по поводу ситуации на границах страны. По данным ведомства, обстановка вокруг Белоруссии характеризуется как кризисная, несущая прямые угрозы военной безопасности республики. Прежде всего, эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия.
Кроме того, в непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии.
"Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь Минск перешел к мерам адекватного реагирования на них, указали в министерстве.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Вчера, 20:39
Выступление Байдена в Польше: главные тезисы

Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили – его также рано или поздно бросит Запад. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам эксперта, Зеленский не готов "воевать до последнего украинца", понимая всю бессмысленность такой стратегии при том реальном, а не вербальном уровне поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В то же время Запад давит на президента Украины, чтобы ВСУ в самое ближайшее время активизировали боевые действия.
Он напомнил, что по аналогичному сценарию шла политическая карьера Саакашвили, которого Запад использовал в качестве тарана против России, а затем просто "слил" за ненадобностью.

Москва назвала условия возвращения России в ДСНВ

Решение о приостановлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, которое озвучил президент России Владимир путин, может быть обратимо. Об этом заявили в МИД РФ. Как отметили в ведомстве, для этого в Вашингтоне должны "проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и всестороннего обеспечения его жизнеспособности". До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены, подчеркнули в МИД России.
Ракетные войска стратегического назначения РФ.
Вчера, 16:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Россия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит
 
Главное за деньНовостиВладимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюПолитикаРоссияВ миреЗемлетрясение в Турции и СирииДоговор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)Сухогруз SeamarkСВО
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 февраля
22:05Главные новости и заявления дня: 21 февраля
21:27День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
21:16Слабое впечатление: политолог о варшавской речи Байдена
21:07Главные новости Крыма: 21 февраля
20:59В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014 0:54
20:39Выступление Байдена в Польше: главные тезисы
20:24Стало известно о состоянии моряков с тонущего сухогруза в Новороссийске
20:16Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек
19:42Путин поручил Госдуме ускорить рассмотрение закона об экотуризме
19:24В Крыму оценили инициативу Путина реформировать высшее образование
18:56Путин: в России формируются условия для снижения кредитных ставок
18:32Маткапитал в новых регионах: на Херсонщине оценили новые возможности
18:03Жертвами страшных землетрясений в Турции стали более 42 тысяч человек
17:47Глава Черноморского района Крыма подал в отставку – Аксенов
17:39США отреагировали на решение России по Договору об СНВ
17:10Путин: экономика России преодолела возникшие риски
17:01Путин: доля российского рубля удвоилась в международных расчетах
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