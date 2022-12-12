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В Севастополе громко – губернатор объяснил причину

В Севастополе громко – губернатор объяснил причину - РИА Новости Крым, 12.12.2022

В Севастополе громко – губернатор объяснил причину

Громкие звуки, которые слышны в Севастополе в понедельник днем, связаны со стрельбами на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T14:07

2022-12-12T14:07

2022-12-12T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые слышны в Севастополе в понедельник днем, связаны со стрельбами на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В ряде ТГ-каналов ранее появились сообщения о работе ПВО над Севастополем. Однако власти это опровергли. На минувших выходных глава города объяснил "громкие звуки" в Севастополе стрельбами на полигоне. 8 декабря он сообщал, что в акватории Севастопольской бухты корабль ЧФ сбил беспилотник. А за сутки до этого два БПЛА были сбиты ночью над городом.После начала специальной военной операции беспилотные летательные аппараты регулярно появляются и уничтожаются над Севастополем. 31 июля маломощное взрывное устройство, установленное на БПЛА, сработало на территории штаба Черноморского флота. С того дня в городе действует желтый уровень террористической опасности – власти постоянно продлевают его.Массированная атака БПЛА была совершена на Черноморской флот 29 октября. Позже в Минобороны РФ завили, что эти беспилотники запустили в "зерновом коридоре", а также, что к атаке были причастны британские военные. Власти города назвали атаку в тот день самой массированной за период "прилетов" БПЛА противника в Севастополь.Незадолго до этого один из таких аппаратов атаковал Балаклавскую ТЭС в пригороде Севастополя, а обломки другого упали на жилой дом.22 ноября поздно вечером Севастополь в очередной раз массово атаковали беспилотники. Губернатор города сообщил сначала о двух сбитых, а позже о пяти, два из которых были уничтожены на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией. Читайте также на РИА Новости Крым:"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы Атака на Севастополь: МИД России вызвал посла Британии Севастополь может стать площадкой для создания Центра дронов – эксперт

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