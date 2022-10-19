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Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание
Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание - РИА Новости Крым, 19.10.2022
Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание
В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе, произошло возгорание, которое к этому времени ликвидировано. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T09:54
2022-10-19T09:54
михаил развожаев
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе, произошло возгорание, которое к этому времени ликвидировано. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в районе Северной стороны города вновь отработала система ПВО, предварительно сообщалось, что сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.По его данным, пострадавших в результате происшествия нет.
https://crimea.ria.ru/20220823/nad-sevastopolem-prodolzhaetsya-rabota-pvo---sbivayut-bespilotniki-1124267786.html
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михаил развожаев, севастополь, происшествия
Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание

Губернатор Развожаев: Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание

09:54 19.10.2022
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВзрывы в районе Новофедоровки в Крыму
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© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе, произошло возгорание, которое к этому времени ликвидировано. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в районе Северной стороны города вновь отработала система ПВО, предварительно сообщалось, что сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.
"В Севастополе был сбит БПЛА. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе (в одном из СТ на Северной стороне). По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его данным, пострадавших в результате происшествия нет.
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Михаил РазвожаевСевастопольПроисшествия
 
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