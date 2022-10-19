https://crimea.ria.ru/20221019/oblomki-bpla-v-sevastopole-upali-na-zhiloy-dom-proizoshlo-vozgoranie-1124969276.html

Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание

Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание - РИА Новости Крым, 19.10.2022

Обломки БПЛА в Севастополе упали на жилой дом, произошло возгорание

В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе, произошло возгорание, которое к этому времени ликвидировано. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2022

2022-10-19T09:54

2022-10-19T09:54

2022-10-19T09:54

михаил развожаев

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе обломки сбитого беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе, произошло возгорание, которое к этому времени ликвидировано. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в районе Северной стороны города вновь отработала система ПВО, предварительно сообщалось, что сбит беспилотник в районе аэродрома Бельбек.По его данным, пострадавших в результате происшествия нет.

https://crimea.ria.ru/20220823/nad-sevastopolem-prodolzhaetsya-rabota-pvo---sbivayut-bespilotniki-1124267786.html

севастополь

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2022

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михаил развожаев, севастополь, происшествия