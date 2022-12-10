Рейтинг@Mail.ru
Громкие звуки в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221210/gromkie-zvuki-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1125797020.html
Громкие звуки в Севастополе – что происходит
Громкие звуки в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Громкие звуки в Севастополе – что происходит
Громкие звуки, которые раздались в Севастополе в субботу, вызваны стрельбами на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T17:45
2022-12-10T17:49
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
частичная мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99812/20/998122005_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_98ba498560f632e434016aa8ddb648e7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые раздались в Севастополе в субботу, вызваны стрельбами на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы", - написал он в своем Telegram-канале.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.Плановые ученияМобилизованные крымчане проходят переподготовку в Севастополе на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота. Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября. Плановые учения мобилизованных стартовали на полигонах Севастополя в ноябре. 8 ноября Развожаев сообщал о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что она будет длиться несколько дней и призвал жителей сохранять спокойствие.23 ноября о плановых учениях Росгвардии в Евпатории сообщил врио главы городской администрации Александр Лоскутов. Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходили дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Президент подчеркнул, что о дополнительной мобилизации в России речи не идет.Угрозы КрымуВ декабре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что сохраняются риски нападений на Крым со стороны Украины, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.Читайте также на РИА Новости Крым:"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на КрымВласти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованнымАксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО
https://crimea.ria.ru/20221208/-sevastopole-nad-akvatoriey-sbili-bespilotnik-1125745845.html
https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99812/20/998122005_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6747c1e33fb0a574b04cdd4f2266cd8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, частичная мобилизация
Громкие звуки в Севастополе – что происходит

Губернатор Развожаев заявил, что громкие звуки в Севастополе – стрельбы на полигоне

17:45 10.12.2022 (обновлено: 17:49 10.12.2022)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВечер в Севастополе. Архивное фото
Вечер в Севастополе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые раздались в Севастополе в субботу, вызваны стрельбами на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы", - написал он в своем Telegram-канале.
В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.
Корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море
8 декабря, 09:20
В Севастополе над акваторией сбили беспилотник

Плановые учения

Мобилизованные крымчане проходят переподготовку в Севастополе на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота. Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября.
Плановые учения мобилизованных стартовали на полигонах Севастополя в ноябре. 8 ноября Развожаев сообщал о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что она будет длиться несколько дней и призвал жителей сохранять спокойствие.
23 ноября о плановых учениях Росгвардии в Евпатории сообщил врио главы городской администрации Александр Лоскутов.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:07Фотоленты
ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходили дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Президент подчеркнул, что о дополнительной мобилизации в России речи не идет.

Угрозы Крыму

В декабре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что сохраняются риски нападений на Крым со стороны Украины, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на Крым
Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным
Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаЧастичная мобилизация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14Расходный ресурс: каков реальный статус иностранных наемников на Украине
17:45Громкие звуки в Севастополе – что происходит
17:22Устроивший стрельбу в Дрездене умер от ранения
17:03Ждать ли новую мобилизацию и когда грянут бури: топ новостей недели
16:35Где в Севастополе откроются елочные базары
16:02Без российского газа зима будет сложной – откровения Джонсона
15:41В Дрездене мужчина убил мать и захватил заложников
14:51Крымский мост закроют для автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонн
14:46Опасный обгон: на востоке Крыма столкнулись три легковушки
14:21Ситуация на Донецком направлении: ход спецоперации в цифрах и фактах
14:02И грянет шторм: в Крыму обещают "погодный апокалипсис"
13:50Наступление в ЛНР: выгодные рубежи и сорванные контратаки наемников
13:29Личное дело Гагарина рассекречено
13:08В Одессе погас свет – воздушная тревога звучит в четырех областях Украины
12:26В ООН поинтересовались, кто на самом деле противостоит России на Украине
12:03Первый Новый год в России: как Мелитополь готовится к праздникам
11:40В ожидании паромов: в очереди на Керченскую переправу 184 грузовика
11:02В Севастополе полыхает жилой дом – эвакуированы 10 человек
10:43Сводки по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 10 декабря
10:27В НАТО опасаются прямого конфликта с Россией
Лента новостейМолния