https://crimea.ria.ru/20221210/gromkie-zvuki-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1125797020.html

Громкие звуки в Севастополе – что происходит

Громкие звуки в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Громкие звуки в Севастополе – что происходит

Громкие звуки, которые раздались в Севастополе в субботу, вызваны стрельбами на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T17:45

2022-12-10T17:45

2022-12-10T17:49

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые раздались в Севастополе в субботу, вызваны стрельбами на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы", - написал он в своем Telegram-канале.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.Плановые ученияМобилизованные крымчане проходят переподготовку в Севастополе на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота. Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября. Плановые учения мобилизованных стартовали на полигонах Севастополя в ноябре. 8 ноября Развожаев сообщал о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что она будет длиться несколько дней и призвал жителей сохранять спокойствие.23 ноября о плановых учениях Росгвардии в Евпатории сообщил врио главы городской администрации Александр Лоскутов. Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходили дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.Президент подчеркнул, что о дополнительной мобилизации в России речи не идет.Угрозы КрымуВ декабре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников.Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что сохраняются риски нападений на Крым со стороны Украины, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.Читайте также на РИА Новости Крым:"Будет прозаично": эксперт предрек судьбу возможного наступления на КрымВласти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованнымАксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО

https://crimea.ria.ru/20221208/-sevastopole-nad-akvatoriey-sbili-bespilotnik-1125745845.html

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, частичная мобилизация