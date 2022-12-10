Громкие звуки в Севастополе – что происходит
Губернатор Развожаев заявил, что громкие звуки в Севастополе – стрельбы на полигоне
17:45 10.12.2022 (обновлено: 17:49 10.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые раздались в Севастополе в субботу, вызваны стрельбами на полигоне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Вижу ваши сообщения о громких звуках. На полигонах учения, идут стрельбы", - написал он в своем Telegram-канале.
В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.
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Плановые учения
Мобилизованные крымчане проходят переподготовку в Севастополе на полигоне соединения морской пехоты Черноморского флота. Первая группа из 600 резервистов, мобилизованных в Крыму и Севастополе, отправилась на полигоны для прохождения подготовки и боевого слаживания 27 сентября.
Плановые учения мобилизованных стартовали на полигонах Севастополя в ноябре. 8 ноября Развожаев сообщал о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что она будет длиться несколько дней и призвал жителей сохранять спокойствие.
23 ноября о плановых учениях Росгвардии в Евпатории сообщил врио главы городской администрации Александр Лоскутов.
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Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. По заявлению Минобороны, под нее попали около 300 тысяч человек. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке проходили дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о завершении мобилизационных мероприятий. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Президент подчеркнул, что о дополнительной мобилизации в России речи не идет.
Угрозы Крыму
В декабре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что безопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме, однако "точечную" опасность представляют атаки беспилотников.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что сохраняются риски нападений на Крым со стороны Украины, при этом принимаются эффективные меры по противодействию возможным происшествиям.
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