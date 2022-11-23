https://crimea.ria.ru/20221123/stali-izvestny-prichiny-gromkikh-khlopkov-v-evpatorii-1125511163.html

Стали известны причины громких хлопков в Евпатории

Стали известны причины громких хлопков в Евпатории - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Стали известны причины громких хлопков в Евпатории

Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов объяснил гражданам источник громких хлопков, которые в среду слышны в городе. РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T13:42

2022-11-23T13:42

2022-11-23T13:54

крым

евпатория

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов объяснил гражданам источник громких хлопков, которые в среду слышны в городе."Сейчас в городе слышны хлопки. Прошу никого не волноваться, идут плановые учения Росгвардии. Все спокойно, мы под надежной защитой", - сообщил Лоскутов на своей странице в ВКонтакте.Учения для мобилизованных с 8 ноября проходят и на полигонах Севастополя.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова.

https://crimea.ria.ru/20221123/v-krymu-otsenili-riski-povtoreniya-atak-na-poluostrov-1125510461.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, безопасность республики крым и севастополя