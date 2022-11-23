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Стали известны причины громких хлопков в Евпатории - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Стали известны причины громких хлопков в Евпатории
Стали известны причины громких хлопков в Евпатории - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Стали известны причины громких хлопков в Евпатории
Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов объяснил гражданам источник громких хлопков, которые в среду слышны в городе. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T13:42
2022-11-23T13:54
крым
евпатория
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов объяснил гражданам источник громких хлопков, которые в среду слышны в городе."Сейчас в городе слышны хлопки. Прошу никого не волноваться, идут плановые учения Росгвардии. Все спокойно, мы под надежной защитой", - сообщил Лоскутов на своей странице в ВКонтакте.Учения для мобилизованных с 8 ноября проходят и на полигонах Севастополя.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова.
https://crimea.ria.ru/20221123/v-krymu-otsenili-riski-povtoreniya-atak-na-poluostrov-1125510461.html
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крым, евпатория, безопасность республики крым и севастополя
Стали известны причины громких хлопков в Евпатории

Власти Евпатории объяснили звучащие в городе хлопки

13:42 23.11.2022 (обновлено: 13:54 23.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
Евпатория - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов объяснил гражданам источник громких хлопков, которые в среду слышны в городе.
"Сейчас в городе слышны хлопки. Прошу никого не волноваться, идут плановые учения Росгвардии. Все спокойно, мы под надежной защитой", - сообщил Лоскутов на своей странице в ВКонтакте.
Учения для мобилизованных с 8 ноября проходят и на полигонах Севастополя.
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В Крыму оценили риски повторения атак на полуостров
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что военных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова.
 
КрымЕвпаторияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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