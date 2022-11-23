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В Севастополе снова стрельбы — идут учения - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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В Севастополе снова стрельбы — идут учения
В Севастополе снова стрельбы — идут учения - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Севастополе снова стрельбы — идут учения
В Севастополь продолжаются учения со стрельбами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, комментируя РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T11:51
2022-11-23T11:51
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополь продолжаются учения со стрельбами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, комментируя8 ноября губернатор Севастополя сообщал о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что она будет длиться несколько дней и призвав жителей сохранять спокойствие.Накануне поздно вечером Севастополь атаковали беспилотники. В разгар работы дежурных сил ПВО губернатор города сообщил, что два беспилотника. Позже он сообщил о пяти БПЛА, два из которых сбили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией. Ранее массированная атака беспилотников была совершена на Черноморской флот 29 октября. Позже стало известно, что ВСУ использовали для подготовки теракта зерновой коридор.С 12 ноября в Севастополе был в очередной раз на 15 суток (до 27 ноября) продлен желтый уровень террористической опасности, который впервые ввели 31 августа, после атаки беспилотника на штаб ЧФ. Кроме того, согласно указу президента России Владимира Путина, в городе действует средний уровень реагирования.
https://crimea.ria.ru/20221117/pvo-rf-sbili-bespilotnik-vozle-podstantsii-energomosta-pod-feodosiey-1125410153.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе снова стрельбы — идут учения

Развожаев: на полигонах продолжаются учения со стрельбами

11:51 23.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополь продолжаются учения со стрельбами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, комментируя
"Вижу в тг-каналах сообщения о громких звуках. На полигонах продолжаются учения, идут стрельбы", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
8 ноября губернатор Севастополя сообщал о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что она будет длиться несколько дней и призвав жителей сохранять спокойствие.
Накануне поздно вечером Севастополь атаковали беспилотники.
В разгар работы дежурных сил ПВО губернатор города сообщил, что два беспилотника. Позже он сообщил о пяти БПЛА, два из которых сбили на подлете к Балаклавской ТЭС, а три – над акваторией.
Ранее массированная атака беспилотников была совершена на Черноморской флот 29 октября.
Позже стало известно, что ВСУ использовали для подготовки теракта зерновой коридор.
С 12 ноября в Севастополе был в очередной раз на 15 суток (до 27 ноября) продлен желтый уровень террористической опасности, который впервые ввели 31 августа, после атаки беспилотника на штаб ЧФ. Кроме того, согласно указу президента России Владимира Путина, в городе действует средний уровень реагирования.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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