https://crimea.ria.ru/20221122/bespilotniki-atakuyut-sevastopol-rabotaet-pvo--gubernator-1125502952.html

Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор

Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор

Севастополь атаковали беспилотники, работают силы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T19:31

2022-11-22T19:31

2022-11-22T19:35

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь атаковали беспилотники, работают силы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По предварительной информации, уже сбито два БПЛА, добавил он.8 ноября губернатор Севастополя сообщил о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что они продлятся несколько дней и призвав жителей сохранять спокойствие.С 12 ноября в Севастополе был в очередной раз на 15 суток (до 27 ноября) продлен желтый уровень террористической опасности, который впервые ввели 31 августа, после атаки беспилотника на штаб ЧФ. Кроме того, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в городе действует средний уровень реагирования.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя