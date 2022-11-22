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Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор
Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор
Севастополь атаковали беспилотники, работают силы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T19:31
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севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь атаковали беспилотники, работают силы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По предварительной информации, уже сбито два БПЛА, добавил он.8 ноября губернатор Севастополя сообщил о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что они продлятся несколько дней и призвав жителей сохранять спокойствие.С 12 ноября в Севастополе был в очередной раз на 15 суток (до 27 ноября) продлен желтый уровень террористической опасности, который впервые ввели 31 августа, после атаки беспилотника на штаб ЧФ. Кроме того, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в городе действует средний уровень реагирования.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Беспилотники атакуют Севастополь, работает ПВО – губернатор

Развожаев: на Севастополь идет атака беспилотников – работают дежурные силы ПВО

19:31 22.11.2022 (обновлено: 19:35 22.11.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Севастополь атаковали беспилотники, работают силы ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, уже сбито два БПЛА, добавил он.
8 ноября губернатор Севастополя сообщил о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что они продлятся несколько дней и призвав жителей сохранять спокойствие.
С 12 ноября в Севастополе был в очередной раз на 15 суток (до 27 ноября) продлен желтый уровень террористической опасности, который впервые ввели 31 августа, после атаки беспилотника на штаб ЧФ. Кроме того, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в городе действует средний уровень реагирования.
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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