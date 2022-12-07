https://crimea.ria.ru/20221207/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-7-dekabrya-1125744037.html

Главные события и заявления дня: 7 декабря

Главные события и заявления дня: 7 декабря - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Главные события и заявления дня: 7 декабря

В Новошахтинске задержали стрелка, который накануне открыл огонь по полицейским. В Крыму на карантин десятками закрывают классы и группы в садах. РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T22:01

2022-12-07T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы о новой мобилизации, ядерном оружии и защите национальных интересов страны. Марат Хуснуллин дал распоряжение увеличить число досмотровых комплексов на Крымском мосту. Аксенов сделал несколько важных заявлений об атаках на Крым и выплатах добровольцам из других регионов. В Германии заявили о предотвращении попытки госпереворота. В Минобороны России рассказали о провальном наступлении ВСУ. В Новошахтинске задержали стрелка, который накануне открыл огонь по полицейским. В Крыму на карантин десятками закрывают классы и группы в садах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Владимир Путин о мобилизации и ядерном оружииИз 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации, необходимости в новой мобилизации на сегодняшний день нет.Россия ориентируется прежде всего на мирные средства в отстаивании своих национальных интересов, но при необходимости будет защищать себя всеми имеющимися средствами."С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать. Пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем это делать разными способами и средствами. Прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства. Но если ничего другого не остается, будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами", – сказал российский лидер.Президент также отметил, что угроза ядерной войны в мире нарастает, однако Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания и защиты.Марат Хуснуллин о досмотре авто на Крымском мосту"Дал поручение увеличить количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд, – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.Он также отметил, что основные работы, которые позволят открыть движение, планируется завершить в марте 2023 года.Заявления Сергея АксеноваБезопасность Крыма и его граждан обеспечена в полном объеме. При этом так называемую "точечную" опасность представляют атаки беспилотников."С точки зрения беспилотников есть точечная опасность, разовая, но системы ПВО совершенствуются. Все находится под контролем, поэтому прошу крымчан не беспокоиться", – сказал Аксенов.Он также затронул тему выплат добровольцам из других регионов России."Добровольцы из других субъектов РФ, которые уходили с территории Республики Крым, тоже должны рассчитывать на нашу республиканскую выплату. И крымчане, которые уходили их других регионов – пишут из Волгограда, Ростова", – сказал Аксенов на совещании по проблемным вопросам.Кроме того, глава региона разрешил запускать салюты в Новогоднюю ночь.СМИ сообщают о попытке госпереворота в ГерманииТри тысячи немецких силовиков проводят масштабную операцию по задержанию членов правой экстремистской организации, которые, по данным правоохранителей, планировали захватить бундестаг.Сообщается, что мероприятия охватили одновременно 11 федеральных земель. Обыски проводились в более чем 130 домах, офисах и складских помещениях, в том числе в казармах спецназа в Кальве, Баден-Вюртемберг. Арестовано 25 мужчин и женщин.Spiegel пишет, что речь идет о движении Рейхсбюргер ("Граждане рейха"). Его сторонники отвергают существующий в ФРГ государственный строй в пользу Германского рейха, который существовал с 1871 по 1918 годы.Наступление ВСУ захлебнулось – Минобороны РоссииНа Донецком направлении сорваны попытки ВСУ контратаковать в районах населенных пунктов Перше Травня, Курдюмовка, Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. Также на Южно-Донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомайорское, Владимировка и Новополь Донецкой Народной Республики.Кроме того, на Красно-Лиманском направлении наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки здесь были уничтожены более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль. На Купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, МТ-ЛБ (легкий бронетранспортер — ред.), две самоходные артиллерийские установки 2С-1 "Гвоздика" и три автомобиля.Новошахтинский стрелок задержан"Преступник задержан", – написал губернатор Ростовской Василий Голубев в Telegram.В МВД по Ростовской области уточнили, что 38-летнего уроженца другого региона страны обнаружили в пустующем здании в пригороде.Карантин в школах и садах КрымаКак сообщили в республиканском министерстве образования, по состоянию на 7 декабря по ОРВИ закрыты 27 групп дошкольных образовательных организаций в пяти муниципалитетах и 18 классов общеобразовательных организаций в трех муниципальных образованиях.В ведомстве подчеркнули, что в школах и садах обеспечена работа "утренних фильтров" при входе в здание: обязательная термометрия, регулярная уборка с дезсредствами, проветривание помещений и другие противоэпидемические меры.

https://crimea.ria.ru/20221207/okolo-milliona-vrachey-i-medsester-poluchat-dopvyplaty-s-1-yanvarya-2023-goda-1125743868.html

https://crimea.ria.ru/20221207/mok-makron-nastaivaet-na-uchastii-rossii-i-belorussii-v-olimpiyskikh-igrakh-1125743420.html

https://crimea.ria.ru/20221207/putin-otvetil-na-vopros-o-novoy-mobilizatsii-v-rossii-1125737097.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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