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В Германии идет облава на экстремистов, готовивших госпереворот – СМИ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Германии идет облава на экстремистов, готовивших госпереворот – СМИ
В Германии идет облава на экстремистов, готовивших госпереворот – СМИ - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Германии идет облава на экстремистов, готовивших госпереворот – СМИ
Немецкие силовики проводят масштабную операцию по задержанию членов правой экстремистской организации, которые, по данным правоохранителей, планировали... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T10:44
2022-12-07T11:12
германия
происшествия
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Немецкие силовики проводят масштабную операцию по задержанию членов правой экстремистской организации, которые, по данным правоохранителей, планировали захватить бундестаг и спровоцировать массовые беспорядки. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.Операция проводится одновременно в 11 федеральных землях страны. В ней участвуют более 3 тысяч силовиков. По данным издания, спецназовцы арестовали 25 мужчин и женщин, которые, предположительно, либо состоят в террористической организации правого толка, либо поддерживают ее.Обыски проводятся в более чем 130 домах, офисах и складских помещениях, в том числе в казармах спецназа в Кальве, Баден-Вюртемберг.По данным Spiegel, речь идет о движении Рейхсбюргер ("Граждане рейха"). Его сторонники отвергают существующий в ФРГ государственный строй в пользу Германского рейха, который существовал с 1871 по 1918 годы.По данным следствия, экстремисты с ноября прошлого года планировали вооруженное нападение на бундестаг и арест ведущих политиков страны, чтобы тем самым спровоцировать массовые беспорядки по всей стране и в конечном итоге осуществить государственный переворот.В генпрокуратуре ФРГ утверждают, что в ходе подготовки к перевороту заговорщики связывались с представителями России в Германии с просьбой оказать им поддержку, но не получили положительного ответа.
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германия, происшествия, политика, в мире
В Германии идет облава на экстремистов, готовивших госпереворот – СМИ

Spiegel: в ФРГ проходит операцию против правых экстремистов, готовивших захват бундестага

10:44 07.12.2022 (обновлено: 11:12 07.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Немецкие силовики проводят масштабную операцию по задержанию членов правой экстремистской организации, которые, по данным правоохранителей, планировали захватить бундестаг и спровоцировать массовые беспорядки. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.
Операция проводится одновременно в 11 федеральных землях страны. В ней участвуют более 3 тысяч силовиков. По данным издания, спецназовцы арестовали 25 мужчин и женщин, которые, предположительно, либо состоят в террористической организации правого толка, либо поддерживают ее.
Обыски проводятся в более чем 130 домах, офисах и складских помещениях, в том числе в казармах спецназа в Кальве, Баден-Вюртемберг.
Отмечается, что нынешняя операция – одна из крупнейших полицейских акций против экстремистов, когда-либо проводившихся в Германии.
По данным Spiegel, речь идет о движении Рейхсбюргер ("Граждане рейха"). Его сторонники отвергают существующий в ФРГ государственный строй в пользу Германского рейха, который существовал с 1871 по 1918 годы.
По данным следствия, экстремисты с ноября прошлого года планировали вооруженное нападение на бундестаг и арест ведущих политиков страны, чтобы тем самым спровоцировать массовые беспорядки по всей стране и в конечном итоге осуществить государственный переворот.
В генпрокуратуре ФРГ утверждают, что в ходе подготовки к перевороту заговорщики связывались с представителями России в Германии с просьбой оказать им поддержку, но не получили положительного ответа.
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