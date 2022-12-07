https://crimea.ria.ru/20221207/v-germanii-idet-oblava-na-ekstremistov-gotovivshikh-gosperevorot--smi-1125728563.html

В Германии идет облава на экстремистов, готовивших госпереворот – СМИ

В Германии идет облава на экстремистов, готовивших госпереворот – СМИ - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Германии идет облава на экстремистов, готовивших госпереворот – СМИ

Немецкие силовики проводят масштабную операцию по задержанию членов правой экстремистской организации, которые, по данным правоохранителей, планировали... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T10:44

2022-12-07T10:44

2022-12-07T11:12

германия

происшествия

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1b/1120985758_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_164369129eb4da7ab8355c09097f98a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Немецкие силовики проводят масштабную операцию по задержанию членов правой экстремистской организации, которые, по данным правоохранителей, планировали захватить бундестаг и спровоцировать массовые беспорядки. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на источники.Операция проводится одновременно в 11 федеральных землях страны. В ней участвуют более 3 тысяч силовиков. По данным издания, спецназовцы арестовали 25 мужчин и женщин, которые, предположительно, либо состоят в террористической организации правого толка, либо поддерживают ее.Обыски проводятся в более чем 130 домах, офисах и складских помещениях, в том числе в казармах спецназа в Кальве, Баден-Вюртемберг.По данным Spiegel, речь идет о движении Рейхсбюргер ("Граждане рейха"). Его сторонники отвергают существующий в ФРГ государственный строй в пользу Германского рейха, который существовал с 1871 по 1918 годы.По данным следствия, экстремисты с ноября прошлого года планировали вооруженное нападение на бундестаг и арест ведущих политиков страны, чтобы тем самым спровоцировать массовые беспорядки по всей стране и в конечном итоге осуществить государственный переворот.В генпрокуратуре ФРГ утверждают, что в ходе подготовки к перевороту заговорщики связывались с представителями России в Германии с просьбой оказать им поддержку, но не получили положительного ответа.

https://crimea.ria.ru/20221105/v-germanii-prizvali-otmenit-sanktsii-protiv-rossii--1125242538.html

германия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, происшествия, политика, в мире