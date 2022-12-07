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В Новошахтинске задержали открывшего огонь по полицейским стрелка - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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В Новошахтинске задержали открывшего огонь по полицейским стрелка
В Новошахтинске задержали открывшего огонь по полицейским стрелка - РИА Новости Крым, 07.12.2022
В Новошахтинске задержали открывшего огонь по полицейским стрелка
В Новошахтинске задержали мужчину, который накануне открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T11:14
2022-12-07T12:24
происшествия
василий голубев
новошахтинск
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Новошахтинске задержали мужчину, который накануне открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Преступник задержан", – написал Голубев в Telegram. Стрелка обнаружили в результате слаженных оперативно-розыскных действий в пустующем здании под Новошахтинском, уточнил губернатор. В настоящее время в отношении задержанного проводятся следственные действия.Задержанный оказался 38-летним уроженцем другого региона страны, сообщили в МВД по Ростовской области.Во вторник около полудня в пригороде Новошахтинска, расположенного у границы с Луганской Народной Республикой, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после этого скрылся. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Администрация Новошахтинска призвала жителей города покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
https://crimea.ria.ru/20221206/muzhchina-v-kamuflyazhe-obstrelyal-politseyskikh-v-novoshakhtinske-idet-ego-poisk-1125706383.html
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происшествия, василий голубев, новошахтинск, российская федерация (россия, рф), общество
В Новошахтинске задержали открывшего огонь по полицейским стрелка

Губернатор Ростовской области сообщил о задержании открывшего огонь по полицейским стрелка

11:14 07.12.2022 (обновлено: 12:24 07.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Новошахтинске задержали мужчину, который накануне открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Преступник задержан", – написал Голубев в Telegram.
Стрелка обнаружили в результате слаженных оперативно-розыскных действий в пустующем здании под Новошахтинском, уточнил губернатор. В настоящее время в отношении задержанного проводятся следственные действия.
Задержанный оказался 38-летним уроженцем другого региона страны, сообщили в МВД по Ростовской области.
Во вторник около полудня в пригороде Новошахтинска, расположенного у границы с Луганской Народной Республикой, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после этого скрылся. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Администрация Новошахтинска призвала жителей города покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.
Шеврон сотрудника полиции
Вчера, 13:59
Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Новошахтинске
 
ПроисшествияВасилий ГолубевНовошахтинскРоссийская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
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