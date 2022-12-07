https://crimea.ria.ru/20221207/v-novoshakhtinske-zaderzhali-otkryvshego-ogon-po-politseyskim-strelka-1125729734.html

В Новошахтинске задержали открывшего огонь по полицейским стрелка

В Новошахтинске задержали открывшего огонь по полицейским стрелка - РИА Новости Крым, 07.12.2022

В Новошахтинске задержали открывшего огонь по полицейским стрелка

В Новошахтинске задержали мужчину, который накануне открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T11:14

2022-12-07T11:14

2022-12-07T12:24

происшествия

василий голубев

новошахтинск

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Новошахтинске задержали мужчину, который накануне открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Преступник задержан", – написал Голубев в Telegram. Стрелка обнаружили в результате слаженных оперативно-розыскных действий в пустующем здании под Новошахтинском, уточнил губернатор. В настоящее время в отношении задержанного проводятся следственные действия.Задержанный оказался 38-летним уроженцем другого региона страны, сообщили в МВД по Ростовской области.Во вторник около полудня в пригороде Новошахтинска, расположенного у границы с Луганской Народной Республикой, неизвестный в камуфляже открыл стрельбу по сотрудникам полиции, после этого скрылся. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Администрация Новошахтинска призвала жителей города покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого.

https://crimea.ria.ru/20221206/muzhchina-v-kamuflyazhe-obstrelyal-politseyskikh-v-novoshakhtinske-idet-ego-poisk-1125706383.html

новошахтинск

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, василий голубев, новошахтинск, российская федерация (россия, рф), общество