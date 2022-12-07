На Крымском мосту увеличат количество досмотровых комплексов
Хуснуллин поручил увеличить количество досмотровых комплексов на Крымском мосту
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковАвтомобили стоящие в очереди на Крымский мост
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин поручил увеличить количество досмотровых комплексов на Крымском мосту, чтобы сократить время ожидания проезда автомобилей.
"Дал поручение увеличить количество досмотровых комплексов, чтобы водители меньше времени проводили в ожидании разрешения на проезд, – написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
По словам Хуснуллина, после завершения ремонта правой полосы автодорожной части моста специалисты приступили к работам на левой полосе.
"Уже организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1200 тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов", – уточнил он.
Основные работы, которые позволят открыть движение, планируется завершить в марте 2023 года.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова.
Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
Строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов на Крымском мосту. Автомобильную часть моста вернули в работу в рекордные сроки – менее чем за два месяца.
5 декабря президент России Владимир Путин за рулем автомобиля проехал по восстановленной части Крымского моста, поговорил со строителями и заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.
На железнодорожной части Крымского моста движение поездов пока осуществляется в реверсивном режиме по одному пути. Второй путь требует замены двух пролетных строений, запуск поездов по нему предварительно запланирован на 15 сентября 2023 года. Владимир Путин поручил сократить срок ремонта и открыть движение по второму пути до середины лета следующего года.