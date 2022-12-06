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Главные события и заявления дня: 6 декабря

Главные события и заявления дня: 6 декабря - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Главные события и заявления дня: 6 декабря

В Джанкое объявлена ЧС техногенного характера. Хуснуллин оценил надежность Крымского моста после теракта и ремонта. В Крыму продлен "желтый" уровень опасности... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T22:04

2022-12-06T22:04

2022-12-06T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Над морем в Севастополе сбиты беспилотники. В Джанкое объявлена ЧС техногенного характера. Хуснуллин оценил надежность Крымского моста после теракта и ремонта. В Крыму продлен "желтый" уровень опасности. Кремль прокомментировал слухи о новой волне мобилизации.Главные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.Над морем в Севастополе сбили БПЛАВ Севастополе над акваторией Черного моря сбили два беспилотника. Как отметили в пресс-службе губернатора Михаила Развожаева, это произошло на достаточно большом расстоянии от берега. Военные сработали штатно.ЧС в ДжанкоеЧрезвычайная ситуация техногенного характера объявлена в Джанкое из-за обнаружения взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружен на улице Набережная. Территорию оцепили и для идентификации взрывоопасного предмета вызвали на место подразделения специалистов МЧС.Ремонт моста по уникальной технологииВосстановление поврежденной в результате взрыва правой части Крымского моста провели в рекордные сроки и по уникальной технологии, левую часть строители будут ремонтировать по такому же принципу. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.Восстановленная часть Крымского моста абсолютно надежна, российские нормы прочности при строительстве мостовых сооружений выше мировых, заверил ХуснуллинВ Крыму продлен "желтый" уровень опасностиВысокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза республики.Возвращение военнопленныхВ результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.Потери ВСУ в ноябреВСУ в ноябре потеряли более 8,3 тысяч военных, пять самолетов и десять вертолетов. Об этом во вторник заявил министр обороны России Сергей Шойгу.По его словам, большие потери в живой силе и технике противник несет на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.Кремль прокомментировал слухи о новой волне мобилизацииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить провокационной информации о якобы грядущей новой волне мобилизации в России.Представитель Кремля также подчеркнул, что для завершения частичной мобилизации не требуется указ президента страны, о чем заявлялось ранее.БПЛА атаковал аэродром в Курской областиНефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет.Однако занятия в школах, находящихся рядом с аэродромом, были отменены.

https://crimea.ria.ru/20221206/dva-bespilotnika-sbili-nochyu-v-akvatorii-sevastopolya-1125724192.html

https://crimea.ria.ru/20221206/nagruzka-na-kpp-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-vyrosla-v-10-raz-1125718625.html

https://crimea.ria.ru/20221206/minoborony-60-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1125706884.html

https://crimea.ria.ru/20221206/v-kremle-prokommentirovali-slukhi-o-novoy-volne-mobilizatsii-1125704965.html

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