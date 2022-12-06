https://crimea.ria.ru/20221206/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-6-dekabrya-1125724862.html
Главные события и заявления дня: 6 декабря
Главные события и заявления дня: 6 декабря - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Главные события и заявления дня: 6 декабря
В Джанкое объявлена ЧС техногенного характера. Хуснуллин оценил надежность Крымского моста после теракта и ремонта. В Крыму продлен "желтый" уровень опасности... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T22:04
2022-12-06T22:04
2022-12-06T19:38
главное за день
крым
белгородская область
курская область
происшествия
специальная военная операция рф на украине
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124235234_0:87:3220:1898_1920x0_80_0_0_6a3d22d5a5692307b21d50add7931f3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Над морем в Севастополе сбиты беспилотники. В Джанкое объявлена ЧС техногенного характера. Хуснуллин оценил надежность Крымского моста после теракта и ремонта. В Крыму продлен "желтый" уровень опасности. Кремль прокомментировал слухи о новой волне мобилизации.Главные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.Над морем в Севастополе сбили БПЛАВ Севастополе над акваторией Черного моря сбили два беспилотника. Как отметили в пресс-службе губернатора Михаила Развожаева, это произошло на достаточно большом расстоянии от берега. Военные сработали штатно.ЧС в ДжанкоеЧрезвычайная ситуация техногенного характера объявлена в Джанкое из-за обнаружения взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружен на улице Набережная. Территорию оцепили и для идентификации взрывоопасного предмета вызвали на место подразделения специалистов МЧС.Ремонт моста по уникальной технологииВосстановление поврежденной в результате взрыва правой части Крымского моста провели в рекордные сроки и по уникальной технологии, левую часть строители будут ремонтировать по такому же принципу. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.Восстановленная часть Крымского моста абсолютно надежна, российские нормы прочности при строительстве мостовых сооружений выше мировых, заверил ХуснуллинВ Крыму продлен "желтый" уровень опасностиВысокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза республики.Возвращение военнопленныхВ результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.Потери ВСУ в ноябреВСУ в ноябре потеряли более 8,3 тысяч военных, пять самолетов и десять вертолетов. Об этом во вторник заявил министр обороны России Сергей Шойгу.По его словам, большие потери в живой силе и технике противник несет на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.Кремль прокомментировал слухи о новой волне мобилизацииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить провокационной информации о якобы грядущей новой волне мобилизации в России.Представитель Кремля также подчеркнул, что для завершения частичной мобилизации не требуется указ президента страны, о чем заявлялось ранее.БПЛА атаковал аэродром в Курской областиНефтенакопитель загорелся после атаки беспилотника в районе курского аэродрома. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет.Однако занятия в школах, находящихся рядом с аэродромом, были отменены.
https://crimea.ria.ru/20221206/dva-bespilotnika-sbili-nochyu-v-akvatorii-sevastopolya-1125724192.html
https://crimea.ria.ru/20221206/nagruzka-na-kpp-cherez-sukhoputnyy-koridor-v-krym-vyrosla-v-10-raz-1125718625.html
https://crimea.ria.ru/20221206/minoborony-60-rossiyskikh-voennykh-vernulis-iz-ukrainskogo-plena-1125706884.html
https://crimea.ria.ru/20221206/v-kremle-prokommentirovali-slukhi-o-novoy-volne-mobilizatsii-1125704965.html
крым
белгородская область
курская область
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/14/1124235234_288:0:2933:1984_1920x0_80_0_0_9d6af93924bf6088041f7601b43e8a4f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, крым, белгородская область, курская область, происшествия, специальная военная операция рф на украине, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Над морем в Севастополе сбиты беспилотники. В Джанкое объявлена ЧС техногенного характера. Хуснуллин оценил надежность Крымского моста после теракта и ремонта. В Крыму продлен "желтый" уровень опасности. Кремль прокомментировал слухи о новой волне мобилизации.
Главные события и комментарии дня - в подборке РИА Новости Крым.
Над морем в Севастополе сбили БПЛА
В Севастополе над акваторией Черного моря сбили
два беспилотника. Как отметили в пресс-службе губернатора Михаила Развожаева, это произошло на достаточно большом расстоянии от берега. Военные сработали штатно.
Чрезвычайная ситуация техногенного характера объявлена
в Джанкое из-за обнаружения взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны.
Боеприпас обнаружен на улице Набережная. Территорию оцепили и для идентификации взрывоопасного предмета вызвали на место подразделения специалистов МЧС.
Ремонт моста по уникальной технологии
Восстановление поврежденной в результате взрыва правой части Крымского моста провели в рекордные сроки и по уникальной технологии, левую часть строители будут ремонтировать по такому же принципу. Об этом рассказал
вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Обычно мост надвигается вперед, а в этом случае мы подошли по-другому: подвезли на тележках конструкции по действующему мосту и сдвигали вправо. Представьте, какая должна быть точность, чтобы сдвинуть домкратами 300-тонные конструкции, там точность до миллиметра. Только считанные люди умеют это делать. Мы отработали по правой стороне и такую же технологию применим на левой части моста", - отметил он.
Восстановленная часть Крымского моста абсолютно надежна, российские нормы прочности при строительстве мостовых сооружений выше мировых, заверил
Хуснуллин
В Крыму продлен "желтый" уровень опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен
в ряде регионов Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза республики.
Возвращение военнопленных
В результате очередного обмена военнопленными с киевским режимом домой вернулись
60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – говорится в сообщении.
ВСУ в ноябре потеряли
более 8,3 тысяч военных, пять самолетов и десять вертолетов. Об этом во вторник заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, большие потери в живой силе и технике противник несет на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.
Кремль прокомментировал слухи о новой волне мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал
не верить провокационной информации о якобы грядущей новой волне мобилизации в России.
Представитель Кремля также подчеркнул, что для завершения частичной мобилизации не требуется указ президента страны, о чем заявлялось ранее.
БПЛА атаковал аэродром в Курской области
Нефтенакопитель загорелся
после атаки беспилотника в районе курского аэродрома. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Отмечается, что в результате ЧП пострадавших нет.
Однако занятия в школах, находящихся рядом с аэродромом, были отменены
.