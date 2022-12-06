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В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации
В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации - РИА Новости Крым, 06.12.2022
В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на провокационную информацию в социальных сетях о якобы грядущей новой волне... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T12:55
2022-12-06T12:56
частичная мобилизация
дмитрий песков
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на провокационную информацию в социальных сетях о якобы грядущей новой волне мобилизации в России.Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным &gt;&gt;Представитель Кремля также подчеркнул, что для завершения частичной мобилизации не требуется указ президента страны, о чем заявлялось ранее."Мы здесь все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет", - прокомментировал он.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
https://crimea.ria.ru/20221203/peskov-nikakoy-novoy-informatsii-o-mobilizatsii-net--1125667221.html
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частичная мобилизация, дмитрий песков, общество
В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации

Песков опроверг слухи о грядущей новой волне мобилизации в России

12:55 06.12.2022 (обновлено: 12:56 06.12.2022)
 
© РИА Новости . Александр Мельников / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости . Александр Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на провокационную информацию в социальных сетях о якобы грядущей новой волне мобилизации в России.
Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным >>
"Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. Что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Просто на эти все сообщения (в соцсетях) не нужно обращать внимание", – сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля также подчеркнул, что для завершения частичной мобилизации не требуется указ президента страны, о чем заявлялось ранее.
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Песков: никакой новой информации о мобилизации нет
"Мы здесь все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет", - прокомментировал он.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.
 
Частичная мобилизацияДмитрий ПесковОбщество
 
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