https://crimea.ria.ru/20221206/v-kremle-prokommentirovali-slukhi-o-novoy-volne-mobilizatsii-1125704965.html

В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации

В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации - РИА Новости Крым, 06.12.2022

В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на провокационную информацию в социальных сетях о якобы грядущей новой волне... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T12:55

2022-12-06T12:55

2022-12-06T12:56

частичная мобилизация

дмитрий песков

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на провокационную информацию в социальных сетях о якобы грядущей новой волне мобилизации в России.Власти Крыма разъяснили порядок выплат денежного жалования мобилизованным >>Представитель Кремля также подчеркнул, что для завершения частичной мобилизации не требуется указ президента страны, о чем заявлялось ранее."Мы здесь все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет", - прокомментировал он.Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а 31 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Он уточнил, что формировать подразделения Вооруженных сил РФ в дальнейшем возможно только за счет добровольцев и контрактников.

https://crimea.ria.ru/20221203/peskov-nikakoy-novoy-informatsii-o-mobilizatsii-net--1125667221.html

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частичная мобилизация, дмитрий песков, общество