https://crimea.ria.ru/20221206/posle-chp-na-aerodrome-v-kurskoy-oblasti-otmeneny-zanyatiya-v-shkolakh-1125699811.html

После ЧП на аэродроме в Курской области отменены занятия в школах

После ЧП на аэродроме в Курской области отменены занятия в школах - РИА Новости Крым, 06.12.2022

После ЧП на аэродроме в Курской области отменены занятия в школах

Занятия в двух школах отменены из-за пожара возле аэродрома в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T10:15

2022-12-06T10:15

2022-12-06T10:15

курская область

происшествия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Занятия в двух школах отменены из-за пожара возле аэродрома в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Во вторник утром беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате чего загорелся нефтенакопитель. Спасатели уже несколько часов борются с огнем."Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова. Хочу поблагодарить наших пожарных, которые продолжают борьбу с огнем", - написал он в Telegram-канале.Старовойт также сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии принято решение продлить "желтый" уровень террористической опасности в области еще на 15 суток.

https://crimea.ria.ru/20221206/bespilotnik-atakoval-aerodrom-v-kurske--gorit-neftenakopitel-1125697776.html

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курская область, происшествия, общество