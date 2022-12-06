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После ЧП на аэродроме в Курской области отменены занятия в школах - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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После ЧП на аэродроме в Курской области отменены занятия в школах
После ЧП на аэродроме в Курской области отменены занятия в школах - РИА Новости Крым, 06.12.2022
После ЧП на аэродроме в Курской области отменены занятия в школах
Занятия в двух школах отменены из-за пожара возле аэродрома в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T10:15
2022-12-06T10:15
курская область
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Занятия в двух школах отменены из-за пожара возле аэродрома в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Во вторник утром беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате чего загорелся нефтенакопитель. Спасатели уже несколько часов борются с огнем."Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова. Хочу поблагодарить наших пожарных, которые продолжают борьбу с огнем", - написал он в Telegram-канале.Старовойт также сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии принято решение продлить "желтый" уровень террористической опасности в области еще на 15 суток.
https://crimea.ria.ru/20221206/bespilotnik-atakoval-aerodrom-v-kurske--gorit-neftenakopitel-1125697776.html
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курская область, происшествия, общество
После ЧП на аэродроме в Курской области отменены занятия в школах

После ЧП на аэродроме в Курской области в двух школах отменены занятия

10:15 06.12.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Занятия в двух школах отменены из-за пожара возле аэродрома в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Во вторник утром беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате чего загорелся нефтенакопитель. Спасатели уже несколько часов борются с огнем.
Тушение пожара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
07:40
Беспилотник атаковал аэродром в Курской области – горит нефтенакопитель
"Из-за возгорания в районе аэродрома сегодня отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова. Хочу поблагодарить наших пожарных, которые продолжают борьбу с огнем", - написал он в Telegram-канале.
Старовойт также сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии принято решение продлить "желтый" уровень террористической опасности в области еще на 15 суток.
 
Курская областьПроисшествияОбщество
 
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