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Главные события и заявления дня: 1 декабря - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Главные события и заявления дня: 1 декабря
Главные события и заявления дня: 1 декабря - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Главные события и заявления дня: 1 декабря
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым. Владимир Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской области. Программа социальной газификации стала бессрочной. Еще... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T22:07
2022-12-01T22:07
главное за день
крым
специальная военная операция рф на украине
общество
владимир сальдо
новые регионы россии
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Росавиация продлила запрет на полеты в Крым. Владимир Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской области. Программа социальной газификации стала бессрочной. Еще 50 российских военных вернулись из плена. Российские военные освободили очередной поселок в ДНР. Первый логистический центр открыли в Крыму. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Большое интервью Владимира СальдоВрио губернатора Херсонской области в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал о создании добровольческих батальонов, об эвакуации из Херсона, ситуации на Каховской ГЭС, строительстве военных укреплений в регионе, а также о "фильтрации" киевскими властями жителей Херсона и правобережной части области.Полная версия интервью выйдет на сайте РИА Новости Крым 2 декабряЕще один поселок в ДНР освобожден российскими войскамиВооруженные силы России освободили от украинских боевиков поселок городского типа Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР.Из украинского плена вернулись 50 российских военныхСамолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Программа социальной газификации стала бессрочнойПо поручению президента программу социальной газификации сделали бессрочной и распространили ее на медицинские и образовательные организации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков.Керченская переправа закрыта из-за штормаКерченская паромная переправа временно не работает по погодным условиям. По информации Минтранса РФ, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Первый логистический центр открыли в КрымуПервый в регионе логистический комплекс начал работать в Симферопольском районе. Пока в эксплуатацию введено одно здание площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Второе — на завершающем этапе строительства.Через центр будут проходить товары, не требующие специального температурного режима, рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.Полеты в Крым по-прежнему под запретомРежим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга России продлен до 9 декабря.Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
https://crimea.ria.ru/20221201/zapad-naraschivaet-postavki-morskogo-vooruzheniya-kievu-chego-mozhno-zhdat-1125640129.html
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главное за день, крым, специальная военная операция рф на украине, общество, владимир сальдо, новые регионы россии, херсонская область
Главные события и заявления дня: 1 декабря

Главные события и заявления четверга, 1 декабря

22:07 01.12.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Росавиация продлила запрет на полеты в Крым. Владимир Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской области. Программа социальной газификации стала бессрочной. Еще 50 российских военных вернулись из плена. Российские военные освободили очередной поселок в ДНР. Первый логистический центр открыли в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Большое интервью Владимира Сальдо

Врио губернатора Херсонской области в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал о создании добровольческих батальонов, об эвакуации из Херсона, ситуации на Каховской ГЭС, строительстве военных укреплений в регионе, а также о "фильтрации" киевскими властями жителей Херсона и правобережной части области.
Полная версия интервью выйдет на сайте РИА Новости Крым 2 декабря

Еще один поселок в ДНР освобожден российскими войсками

Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков поселок городского типа Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной раде
19:19
Запад наращивает поставки морского вооружения Киеву: чего можно ждать

Из украинского плена вернулись 50 российских военных

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Программа социальной газификации стала бессрочной

По поручению президента программу социальной газификации сделали бессрочной и распространили ее на медицинские и образовательные организации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков.

Керченская переправа закрыта из-за шторма

Керченская паромная переправа временно не работает по погодным условиям. По информации Минтранса РФ, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.

Первый логистический центр открыли в Крыму

Первый в регионе логистический комплекс начал работать в Симферопольском районе. Пока в эксплуатацию введено одно здание площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Второе — на завершающем этапе строительства.
Через центр будут проходить товары, не требующие специального температурного режима, рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

Полеты в Крым по-прежнему под запретом

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга России продлен до 9 декабря.
Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
08:47
В Крыму заработало представительство Херсонской области
 
Главное за деньКрымСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбществоВладимир СальдоНовые регионы РоссииХерсонская область
 
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Заголовок открываемого материала
22:07Главные события и заявления дня: 1 декабря
21:39Как осадки в конце ноября наполнили реки и водохранилища Крыма
21:16Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя
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