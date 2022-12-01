https://crimea.ria.ru/20221201/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-1-dekabrya-1125642956.html

Главные события и заявления дня: 1 декабря

Главные события и заявления дня: 1 декабря - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Главные события и заявления дня: 1 декабря

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым. Владимир Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской области. Программа социальной газификации стала бессрочной. Еще... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T22:07

2022-12-01T22:07

2022-12-01T22:07

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Росавиация продлила запрет на полеты в Крым. Владимир Сальдо рассказал о ситуации в Херсонской области. Программа социальной газификации стала бессрочной. Еще 50 российских военных вернулись из плена. Российские военные освободили очередной поселок в ДНР. Первый логистический центр открыли в Крыму. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Большое интервью Владимира СальдоВрио губернатора Херсонской области в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал о создании добровольческих батальонов, об эвакуации из Херсона, ситуации на Каховской ГЭС, строительстве военных укреплений в регионе, а также о "фильтрации" киевскими властями жителей Херсона и правобережной части области.Полная версия интервью выйдет на сайте РИА Новости Крым 2 декабряЕще один поселок в ДНР освобожден российскими войскамиВооруженные силы России освободили от украинских боевиков поселок городского типа Курдюмовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось об освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня в ДНР.Из украинского плена вернулись 50 российских военныхСамолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Программа социальной газификации стала бессрочнойПо поручению президента программу социальной газификации сделали бессрочной и распространили ее на медицинские и образовательные организации. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В Республике Крым в программу бесплатной газификации попадают 78 тысяч участков.Керченская переправа закрыта из-за штормаКерченская паромная переправа временно не работает по погодным условиям. По информации Минтранса РФ, по проливу продолжает действовать штормовое предупреждение.Первый логистический центр открыли в КрымуПервый в регионе логистический комплекс начал работать в Симферопольском районе. Пока в эксплуатацию введено одно здание площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Второе — на завершающем этапе строительства.Через центр будут проходить товары, не требующие специального температурного режима, рассказал министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.Полеты в Крым по-прежнему под запретомРежим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга России продлен до 9 декабря.Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

https://crimea.ria.ru/20221201/zapad-naraschivaet-postavki-morskogo-vooruzheniya-kievu-chego-mozhno-zhdat-1125640129.html

https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-zarabotalo-predstavitelstvo-khersonskoy-oblasti-1125626562.html

крым

новые регионы россии

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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