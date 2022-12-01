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Из украинского плена возвращены 50 российских военных - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Из украинского плена возвращены 50 российских военных
Из украинского плена возвращены 50 российских военных - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Из украинского плена возвращены 50 российских военных
С подконтрольной Киеву территории в результате переговоров вернули 50 российских военных. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T16:14
2022-12-01T16:19
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. С подконтрольной Киеву территории в результате переговоров вернули 50 российских военных. Об этом заявили в Минобороны России.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в оборонном ведомстве.26 ноября в Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена девятерых российских военнослужащих, это удалось осуществить в результате переговорного процесса.
https://crimea.ria.ru/20221114/vernuvshiesya-iz-plena-voennye-rasskazali-o-zverstvakh-vsu-1125356031.html
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине
Из украинского плена возвращены 50 российских военных

Минобороны: из украинского плена возвращены 50 российских военных

16:14 01.12.2022 (обновлено: 16:19 01.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча с вернувшимися из плена военнослужащими
Встреча с вернувшимися из плена военнослужащими - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. С подконтрольной Киеву территории в результате переговоров вернули 50 российских военных. Об этом заявили в Минобороны России.
"1 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в оборонном ведомстве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 11:08
Вернувшиеся из плена военные рассказали о зверствах ВСУ
26 ноября в Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена девятерых российских военнослужащих, это удалось осуществить в результате переговорного процесса.
 
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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