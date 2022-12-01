https://crimea.ria.ru/20221201/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-50-rossiyskikh-voennykh-1125639612.html

Из украинского плена возвращены 50 российских военных

Из украинского плена возвращены 50 российских военных - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Из украинского плена возвращены 50 российских военных

С подконтрольной Киеву территории в результате переговоров вернули 50 российских военных. Об этом заявили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T16:14

2022-12-01T16:14

2022-12-01T16:19

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. С подконтрольной Киеву территории в результате переговоров вернули 50 российских военных. Об этом заявили в Минобороны России.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденных военнослужащих доставят в Москву для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. "Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавили в оборонном ведомстве.26 ноября в Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена девятерых российских военнослужащих, это удалось осуществить в результате переговорного процесса.

https://crimea.ria.ru/20221114/vernuvshiesya-iz-plena-voennye-rasskazali-o-zverstvakh-vsu-1125356031.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине