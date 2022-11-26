https://crimea.ria.ru/20221126/devyat-voennosluzhaschikh-vs-rf-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena--1125558600.html
Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена
Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 26.11.2022
Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена
Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из плена ВСУ по результатам переговоров. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T15:47
2022-11-26T15:47
2022-11-26T15:47
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из плена ВСУ по результатам переговоров. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в плену российским военным грозила смертельная опасность. Сейчас всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Они будут доставлены в Москву бортами военно-транспортной авиации. Там бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.24 ноября из украинского плена были вызволены 50 военнослужащих российской армии.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армия и флот, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина
Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена
Из украинского плена возвращены еще девять военнослужащих ВС РФ – Минобороны