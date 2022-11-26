https://crimea.ria.ru/20221126/devyat-voennosluzhaschikh-vs-rf-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena--1125558600.html

Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена

Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена - РИА Новости Крым, 26.11.2022

Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена

Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из плена ВСУ по результатам переговоров. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T15:47

2022-11-26T15:47

2022-11-26T15:47

армия и флот

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из плена ВСУ по результатам переговоров. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в плену российским военным грозила смертельная опасность. Сейчас всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Они будут доставлены в Москву бортами военно-транспортной авиации. Там бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.24 ноября из украинского плена были вызволены 50 военнослужащих российской армии.

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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