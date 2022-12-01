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Росавиация продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 9 декабря. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T09:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 9 декабря. Об этом сообщает Росавиация.Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
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крым, росавиация, общество, транспорт
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым

Росавиация продлила запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов до 9 декабря

09:10 01.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 9 декабря. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
 
КрымРосавиацияОбществоТранспорт
 
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