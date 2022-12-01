https://crimea.ria.ru/20221201/rosaviatsiya-prodlila-zapret-na-polety-v-krym-1125627875.html

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 9 декабря. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T09:10

2022-12-01T09:10

2022-12-01T09:10

крым

росавиация

общество

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 9 декабря. Об этом сообщает Росавиация.Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, росавиация, общество, транспорт