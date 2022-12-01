https://crimea.ria.ru/20221201/rosaviatsiya-prodlila-zapret-na-polety-v-krym-1125627875.html
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 9 декабря. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T09:10
2022-12-01T09:10
2022-12-01T09:10
крым
росавиация
общество
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717505_0:133:1620:1044_1920x0_80_0_0_9b45806c388dad841395586a6a6c28a1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 9 декабря. Об этом сообщает Росавиация.Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717505_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_a8cf2f3f4391a1db8f5b6b5e0f7312d8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, росавиация, общество, транспорт
Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Росавиация продлила запрет на полеты в Симферополь и еще 10 городов до 9 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центр России продлен до 9 декабря. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 9 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.
Запрещены полеты в города Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.