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Сальдо рассказал о строительстве военных укреплений в Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Сальдо рассказал о строительстве военных укреплений в Херсонской области
Сальдо рассказал о строительстве военных укреплений в Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Сальдо рассказал о строительстве военных укреплений в Херсонской области
На левобережной части Херсонской области возводятся фортификационные сооружения, они строятся быстро и по всем правилам военной науки под руководством опытных... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T12:27
2022-12-01T12:32
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
новые регионы россии
владимир сальдо
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На левобережной части Херсонской области возводятся фортификационные сооружения, они строятся быстро и по всем правилам военной науки под руководством опытных инженеров, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.При этом из-за работ возникают проблемы с мобильной связью, отметил он. Сальдо уточнил, что связь на левом берегу Херсонской области есть, но иногда в некоторых местах она на время пропадает по объективным причинам."Это связано с большим количеством фортификационных работ. Банально просто порывы - экскаваторы работают, рвут кабели. Приходится их восстанавливать. Но интернет практически везде достаточно устойчив", – заверил врио губернатора.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове проводятся фортификационные работы, чтобы гарантировать безопасность крымчан. При этом, отметил руководитель региона, основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты "за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области", подчеркнул он.Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20221129/v-krymu-nachali-proizvodit-protivotankovye-zagrazhdeniya-1125598168.html
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, новые регионы россии, владимир сальдо, безопасность республики крым и севастополя
Сальдо рассказал о строительстве военных укреплений в Херсонской области

Сальдо: фортификационные сооружения на Херсонщине строятся по всем законам военной науки

12:27 01.12.2022 (обновлено: 12:32 01.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий морской пехоты Черноморского флота на боевой позиции на Херсонском направлении.
Военнослужащий морской пехоты Черноморского флота на боевой позиции на Херсонском направлении. - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На левобережной части Херсонской области возводятся фортификационные сооружения, они строятся быстро и по всем правилам военной науки под руководством опытных инженеров, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Фортификационные сооружения на левом берегу строятся быстро и по всем законам военной науки под руководством опытных инженеров-фортификаторов. На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы и привлечено большое количество строительных компаний", - сказал Сальдо журналистам.
При этом из-за работ возникают проблемы с мобильной связью, отметил он. Сальдо уточнил, что связь на левом берегу Херсонской области есть, но иногда в некоторых местах она на время пропадает по объективным причинам.
"Это связано с большим количеством фортификационных работ. Банально просто порывы - экскаваторы работают, рвут кабели. Приходится их восстанавливать. Но интернет практически везде достаточно устойчив", – заверил врио губернатора.
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Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеНовые регионы РоссииВладимир СальдоБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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