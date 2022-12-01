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Сальдо рассказал о строительстве военных укреплений в Херсонской области

Сальдо рассказал о строительстве военных укреплений в Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Сальдо рассказал о строительстве военных укреплений в Херсонской области

На левобережной части Херсонской области возводятся фортификационные сооружения, они строятся быстро и по всем правилам военной науки под руководством опытных... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T12:27

2022-12-01T12:27

2022-12-01T12:32

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

новые регионы россии

владимир сальдо

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. На левобережной части Херсонской области возводятся фортификационные сооружения, они строятся быстро и по всем правилам военной науки под руководством опытных инженеров, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.При этом из-за работ возникают проблемы с мобильной связью, отметил он. Сальдо уточнил, что связь на левом берегу Херсонской области есть, но иногда в некоторых местах она на время пропадает по объективным причинам."Это связано с большим количеством фортификационных работ. Банально просто порывы - экскаваторы работают, рвут кабели. Приходится их восстанавливать. Но интернет практически везде достаточно устойчив", – заверил врио губернатора.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове проводятся фортификационные работы, чтобы гарантировать безопасность крымчан. При этом, отметил руководитель региона, основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты "за счет мероприятий, выполняемых в первую очередь на территории Херсонской области", подчеркнул он.Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение >>

https://crimea.ria.ru/20221129/v-krymu-nachali-proizvodit-protivotankovye-zagrazhdeniya-1125598168.html

херсонская область

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, новые регионы россии, владимир сальдо, безопасность республики крым и севастополя