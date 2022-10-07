https://crimea.ria.ru/20221007/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-7-oktyabrya-1124760054.html

Главные события и заявления дня: 7 октября

Главные события и заявления дня: 7 октября - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Главные события и заявления дня: 7 октября

ВСУ ударили из HIMARS по переправе в Херсоне – есть жертвы. Две области РФ обстреляны с территории Украины. Путин подписал законы о новых льготах для... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T22:06

2022-10-07T22:06

2022-10-07T22:06

главное за день

крым

владимир путин (политик)

частичная мобилизация

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ударили из HIMARS по переправе в Херсоне – есть жертвы. Две области РФ обстреляны с территории Украины. Путин подписал законы о новых льготах для мобилизованных на СВО и их семей. Взрыв на аэродроме в Калужской области. Школы в Крыму эвакуировали после сообщений о минировании. В Симферополе четверо чиновников задержаны по делу о крупной взятке.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ ударили из HIMARS по переправе в Херсоне – есть жертвыПятеро мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по автобусу на Дарьевском мосту в Херсоне. Об этом сообщили в областном минздраве. Пострадавшие с осколочными ранениями госпитализированы. В Крыму заявили о готовности оказать помощь раненым, разместив их в больницах полуострова.Две области РФ обстреляны с территории УкраиныВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Мужчина 72 лет умер во время обстрела от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Зафиксировано не менее 10 прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв", – отметил он. Атаке также подверглись приграничные районы в Белгородской области – поселок Дальний и село Щетиновка. В России сменили командующего Восточным военным округом >>Путин подписал законы о новых льготах для мобилизованных на СВО и их семейПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей. Согласно документу, кредитные каникулы предоставляются военнослужащим МО РФ, служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, СК РФ, принимающим участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также сотрудникам военной прокуратуры и государственной охраны, участвующим в специальной военной операции. Кроме того, президент утвердил закон об освобождении мобилизованных и их семей от пеней по услугам ЖКХ. Школы Крыма эвакуировали из-за угроз минированияШколы в нескольких городах Крыма получили сообщения о минировании, детей и сотрудников эвакуировали. В пятницу утром информация поступила в учебные заведения Керчи, Ленинского района, Феодосии и Судака. Угроза не подтвердилась.Взрыв на аэродроме в Калужской областиНа военном аэродроме в Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.В Симферополе четверо чиновников задержаны по делу о крупной взяткеЧетверо чиновников администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела о взятке в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Начальник департамента и трое его подчиненных, ответственные за пресечение стихийной торговли и несанкционированной реализации товаров и услуг запросили почти триста тысяч у бизнесмена, которому обещали покровительство без оформления документов на торговлю. Чиновники задержаны, им уже предъявили обвинение.

https://crimea.ria.ru/20221007/ssha-mogut-peredat-kievu-takticheskoe-yadernoe-oruzhie--voennyy-ekspert-1124753036.html

https://crimea.ria.ru/20221007/novyy-god-v-stile-militari-kak-regiony-rf-podderzhivayut-voennosluzhaschikh-1124750805.html

https://crimea.ria.ru/20221007/v-krymu-desheveet-zhile-kvartiry-prodayut-s-diskontom-do-50-1124756298.html

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херсонская область

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, владимир путин (политик), частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, симферополь