https://crimea.ria.ru/20221007/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-7-oktyabrya-1124760054.html
Главные события и заявления дня: 7 октября
Главные события и заявления дня: 7 октября - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Главные события и заявления дня: 7 октября
ВСУ ударили из HIMARS по переправе в Херсоне – есть жертвы. Две области РФ обстреляны с территории Украины. Путин подписал законы о новых льготах для... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T22:06
2022-10-07T22:06
2022-10-07T22:06
главное за день
крым
владимир путин (политик)
частичная мобилизация
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ударили из HIMARS по переправе в Херсоне – есть жертвы. Две области РФ обстреляны с территории Украины. Путин подписал законы о новых льготах для мобилизованных на СВО и их семей. Взрыв на аэродроме в Калужской области. Школы в Крыму эвакуировали после сообщений о минировании. В Симферополе четверо чиновников задержаны по делу о крупной взятке.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ ударили из HIMARS по переправе в Херсоне – есть жертвыПятеро мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по автобусу на Дарьевском мосту в Херсоне. Об этом сообщили в областном минздраве. Пострадавшие с осколочными ранениями госпитализированы. В Крыму заявили о готовности оказать помощь раненым, разместив их в больницах полуострова.Две области РФ обстреляны с территории УкраиныВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. Мужчина 72 лет умер во время обстрела от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Зафиксировано не менее 10 прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв", – отметил он. Атаке также подверглись приграничные районы в Белгородской области – поселок Дальний и село Щетиновка. В России сменили командующего Восточным военным округом >>Путин подписал законы о новых льготах для мобилизованных на СВО и их семейПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей. Согласно документу, кредитные каникулы предоставляются военнослужащим МО РФ, служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, СК РФ, принимающим участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также сотрудникам военной прокуратуры и государственной охраны, участвующим в специальной военной операции. Кроме того, президент утвердил закон об освобождении мобилизованных и их семей от пеней по услугам ЖКХ. Школы Крыма эвакуировали из-за угроз минированияШколы в нескольких городах Крыма получили сообщения о минировании, детей и сотрудников эвакуировали. В пятницу утром информация поступила в учебные заведения Керчи, Ленинского района, Феодосии и Судака. Угроза не подтвердилась.Взрыв на аэродроме в Калужской областиНа военном аэродроме в Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.В Симферополе четверо чиновников задержаны по делу о крупной взяткеЧетверо чиновников администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела о взятке в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Начальник департамента и трое его подчиненных, ответственные за пресечение стихийной торговли и несанкционированной реализации товаров и услуг запросили почти триста тысяч у бизнесмена, которому обещали покровительство без оформления документов на торговлю. Чиновники задержаны, им уже предъявили обвинение.
https://crimea.ria.ru/20221007/ssha-mogut-peredat-kievu-takticheskoe-yadernoe-oruzhie--voennyy-ekspert-1124753036.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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главное за день, крым, владимир путин (политик), частичная мобилизация, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ударили из HIMARS по переправе в Херсоне – есть жертвы. Две области РФ обстреляны с территории Украины. Путин подписал законы о новых льготах для мобилизованных на СВО и их семей. Взрыв на аэродроме в Калужской области. Школы в Крыму эвакуировали после сообщений о минировании. В Симферополе четверо чиновников задержаны по делу о крупной взятке.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ВСУ ударили из HIMARS по переправе в Херсоне – есть жертвы
Пятеро мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по автобусу на Дарьевском мосту в Херсоне.
Об этом сообщили в областном минздраве. Пострадавшие с осколочными ранениями госпитализированы.
В Крыму заявили о готовности оказать помощь раненым
, разместив их в больницах полуострова.
Две области РФ обстреляны с территории Украины
ВСУ обстреляли поселок Теткино
в Курской области. Мужчина 72 лет умер во время обстрела от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Зафиксировано не менее 10 прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв", – отметил он.
Атаке также подверглись
приграничные районы в Белгородской области – поселок Дальний и село Щетиновка.
Путин подписал законы о новых льготах для мобилизованных на СВО и их семей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для участников СВО и их семей
. Согласно документу, кредитные каникулы предоставляются военнослужащим МО РФ, служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, СК РФ, принимающим участие в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также сотрудникам военной прокуратуры и государственной охраны, участвующим в специальной военной операции.
Школы Крыма эвакуировали из-за угроз минирования
Школы в нескольких городах Крыма получили сообщения о минировании, детей и сотрудников эвакуировали.
В пятницу утром информация поступила в учебные заведения Керчи, Ленинского района, Феодосии и Судака. Угроза не подтвердилась.
Взрыв на аэродроме в Калужской области
На военном аэродроме в Калужской области в результате падения беспилотного летательного аппарата произошел взрыв.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося", – написал Шапша в своем Telegram-канале.
В Симферополе четверо чиновников задержаны по делу о крупной взятке
Четверо чиновников администрации Симферополя стали фигурантами уголовного дела о взятке в крупном размере.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Начальник департамента и трое его подчиненных, ответственные за пресечение стихийной торговли и несанкционированной реализации товаров и услуг запросили почти триста тысяч у бизнесмена, которому обещали покровительство без оформления документов на торговлю. Чиновники задержаны, им уже предъявили обвинение.