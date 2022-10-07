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Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ
Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются от начисления пеней за... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T13:04
2022-10-07T13:04
2022-10-07T13:04
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются от начисления пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации >>Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Также в пятницу президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.Названы уважительные причины для неявки в военкомат >>Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
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частичная мобилизация, владимир путин (политик), закон и право
Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ
Путин утвердил закон об освобождении мобилизованных и их семей от пеней по услугам ЖКХ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются от начисления пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает, что граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Также в пятницу президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.