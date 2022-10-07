https://crimea.ria.ru/20221007/mobilizovannykh-i-ikh-semi-osvobodili-ot-peney-za-prosrochku-po-uslugam-zhkkh-1124749084.html

Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ

Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются от начисления пеней за... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T13:04

2022-10-07T13:04

2022-10-07T13:04

частичная мобилизация

владимир путин (политик)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому мобилизованные граждане и члены их семей освобождаются от начисления пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации >>Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Также в пятницу президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.Названы уважительные причины для неявки в военкомат >>Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, владимир путин (политик), закон и право