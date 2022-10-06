https://crimea.ria.ru/20221006/nazvany-uvazhitelnye-prichiny-dlya-neyavki-v-voenkomat-1124734160.html

Названы уважительные причины для неявки в военкомат

Названы уважительные причины для неявки в военкомат - РИА Новости Крым, 06.10.2022

Названы уважительные причины для неявки в военкомат

Неявка в военкомат по повестке может быть оправдана уважительными причинами, если они подтверждены документально, сообщается на портале Объясняем.РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T21:26

2022-10-06T21:26

2022-10-06T21:26

частичная мобилизация

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124592669_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_57cfdbf007c67ffb501d37a2aa89f979.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Неявка в военкомат по повестке может быть оправдана уважительными причинами, если они подтверждены документально, сообщается на портале Объясняем.РФ.По данным ресурса, к уважительным причинам относятся:Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20221005/novyy-ukaz-putina-kto-esche-poluchit-otsrochku-ot-mobilizatsii-1124727807.html

https://crimea.ria.ru/20221001/studenty-kommercheskikh-vuzov-ne-podlezhat-chastichnoy-mobilizatsii--shoygu-1124686109.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество