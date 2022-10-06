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Названы уважительные причины для неявки в военкомат - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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Названы уважительные причины для неявки в военкомат
Названы уважительные причины для неявки в военкомат - РИА Новости Крым, 06.10.2022
Названы уважительные причины для неявки в военкомат
Неявка в военкомат по повестке может быть оправдана уважительными причинами, если они подтверждены документально, сообщается на портале Объясняем.РФ. РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T21:26
2022-10-06T21:26
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Неявка в военкомат по повестке может быть оправдана уважительными причинами, если они подтверждены документально, сообщается на портале Объясняем.РФ.По данным ресурса, к уважительным причинам относятся:Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20221005/novyy-ukaz-putina-kto-esche-poluchit-otsrochku-ot-mobilizatsii-1124727807.html
https://crimea.ria.ru/20221001/studenty-kommercheskikh-vuzov-ne-podlezhat-chastichnoy-mobilizatsii--shoygu-1124686109.html
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частичная мобилизация, общество
Названы уважительные причины для неявки в военкомат

Какие причины считаются уважительными для неявки в военкомат – Объясняем.РФ

21:26 06.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Неявка в военкомат по повестке может быть оправдана уважительными причинами, если они подтверждены документально, сообщается на портале Объясняем.РФ.
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 16:44
Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации
По данным ресурса, к уважительным причинам относятся:
  • утрата трудоспособности, связанная с заболеванием или увечьем;
  • тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, ребенка, родного брата или сестры, дедушки, бабушки или усыновителя мобилизованного гражданина;
  • похороны близких родственников;
  • неявка в военкомат может быть оправдана препятствиями непреодолимой силы, например, стихийным бедствием, и другими причинами, если призывная комиссия посчитает их уважительными.

"Указанные причины будут признаны уважительными только при условии их документального подтверждения. По окончанию действия уважительной причины гражданин обязан незамедлительно, без дополнительного вызова явиться в военкомат", - уточняется на портале.

Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 15:42
Студенты коммерческих вузов не подлежат частичной мобилизации – Шойгу
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
 
Частичная мобилизацияОбщество
 
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