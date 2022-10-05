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Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации
Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов, студентов вечерних отделений и еще некоторых категорий... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T16:44
2022-10-05T16:44
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов, студентов вечерних отделений и еще некоторых категорий учащихся. Об этом он заявил на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, то есть другими словами, вечерней форме обучения, в образовательных и научных организациях, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки", - процитировал Путин документ."Аспирантов тоже брать не будут", - подчеркнул Путин.Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО &gt;&gt;Также не будут мобилизованы обучающиеся "в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных и научно-технологических центров".Президент уточнил, что указ уже подписан и вступил в силу.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20220926/kto-ne-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii-1124628878.html
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частичная мобилизация, владимир путин (политик), общество
Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для дополнительных категорий учащихся

16:44 05.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВ России объявлена частичная мобилизация
В России объявлена частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов, студентов вечерних отделений и еще некоторых категорий учащихся. Об этом он заявил на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, то есть другими словами, вечерней форме обучения, в образовательных и научных организациях, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки", - процитировал Путин документ.
Он уточнил, что под учебными заведениями с госаккредитацией имеются ввиду частные учебные заведения. Кроме того, согласно новым уточнениям, отсрочке от мобилизации подлежат обучающиеся "в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре".
"Аспирантов тоже брать не будут", - подчеркнул Путин.
Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО >>
Также не будут мобилизованы обучающиеся "в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных и научно-технологических центров".
Президент уточнил, что указ уже подписан и вступил в силу.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.
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26 сентября, 18:06
Кто не подлежит частичной мобилизации в России
 
Частичная мобилизацияВладимир Путин (политик)Общество
 
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