https://crimea.ria.ru/20221005/novyy-ukaz-putina-kto-esche-poluchit-otsrochku-ot-mobilizatsii-1124727807.html

Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации

Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Новый указ Путина: кто еще получит отсрочку от мобилизации

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов, студентов вечерних отделений и еще некоторых категорий... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T16:44

2022-10-05T16:44

2022-10-05T16:44

частичная мобилизация

владимир путин (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов, студентов вечерних отделений и еще некоторых категорий учащихся. Об этом он заявил на встрече с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, то есть другими словами, вечерней форме обучения, в образовательных и научных организациях, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки", - процитировал Путин документ."Аспирантов тоже брать не будут", - подчеркнул Путин.Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО >>Также не будут мобилизованы обучающиеся "в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, расположенных на территориях инновационных и научно-технологических центров".Президент уточнил, что указ уже подписан и вступил в силу.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Всего в стране планируют призвать около 300 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20220926/kto-ne-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii-1124628878.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, владимир путин (политик), общество