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Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО
Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО
Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период проведения спецоперации. Об этом сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T16:16
2022-10-05T16:16
частичная мобилизация
закон и право
армия и флот
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период проведения спецоперации. Об этом сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Она напомнила, что работодатели обязаны сохранить за мобилизованными их рабочие места. Аналогичное гарантии получат и члены семей военных.Она пояснила, что эти гарантии содержатся в изменениях к закону о труде, который будет принят в ближайшее время.Ранее замминистра труда и социальной защиты Крым Леонид Михалевский сообщил, что мобилизованные смогут получить юридическую помощь в частях, где они проходят тренировки и боевое слаживание.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html
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частичная мобилизация, закон и право, армия и флот, соцзащита
Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО

Жены мобилизованных получают иммунитет от увольнения на период проведения СВО

16:16 05.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМолодожены в Читинском городском ЗАГСе.
Молодожены в Читинском городском ЗАГСе. - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период проведения спецоперации. Об этом сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Она напомнила, что работодатели обязаны сохранить за мобилизованными их рабочие места. Аналогичное гарантии получат и члены семей военных.
"Жены мобилизованных также получают иммунитет от увольнения или сокращения, а также особого режима работы", – сообщила Краденова.
Она пояснила, что эти гарантии содержатся в изменениях к закону о труде, который будет принят в ближайшее время.
Ранее замминистра труда и социальной защиты Крым Леонид Михалевский сообщил, что мобилизованные смогут получить юридическую помощь в частях, где они проходят тренировки и боевое слаживание.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
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Частичная мобилизацияЗакон и правоАрмия и флотСоцзащита
 
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