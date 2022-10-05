https://crimea.ria.ru/20221005/zhen-mobilizovannykh-ne-smogut-sokratit-ili-uvolit-v-period-svo-1124725781.html

Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО

Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период СВО

Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период проведения спецоперации. Об этом сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T16:16

2022-10-05T16:16

2022-10-05T16:16

частичная мобилизация

закон и право

армия и флот

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Жен мобилизованных не смогут сократить или уволить в период проведения спецоперации. Об этом сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Она напомнила, что работодатели обязаны сохранить за мобилизованными их рабочие места. Аналогичное гарантии получат и члены семей военных.Она пояснила, что эти гарантии содержатся в изменениях к закону о труде, который будет принят в ближайшее время.Ранее замминистра труда и социальной защиты Крым Леонид Михалевский сообщил, что мобилизованные смогут получить юридическую помощь в частях, где они проходят тренировки и боевое слаживание.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20220928/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html

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2022

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частичная мобилизация, закон и право, армия и флот, соцзащита