https://crimea.ria.ru/20221005/mintrud-kryma-organizuet-vyezdnye-ofisy-dlya-pomoschi-mobilizovannym-1124725184.html

Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным

Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным

Мобилизованным в Крыму помогут закрыть нерешенные до призыва вопросы трудового, социального и финансового характера непосредственно в воинских частях, где... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T15:02

2022-10-05T15:02

2022-10-05T14:56

частичная мобилизация

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованным в Крыму помогут закрыть нерешенные до призыва вопросы трудового, социального и финансового характера непосредственно в воинских частях, где проходят тренировки и боевое слаживание бойцов. Для этой цели будут направлены выездные группы из сотрудников Минтруда и соцполитики Крыма, сообщил заместитель главы министерства Леонид Михалевский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что многие из мобилизованных прибыли на призывные пункты буквально на следующий день после получения повестки. На "гражданке" у них остались неразрешенные вопросы, которые требуют безотлагательного внимания.Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей >>"Сотрудники министерства с первого дня мобилизации присутствуют в пунктах сбора мобилизованных и оказывают консультативную помощь, принимают копии повесток для передачи работодателям, помогают составить заявления на получение матпомощи", – сообщил Михалевский.Выездные офисы министерства продолжают посещать места тренировки призванных, чтобы оказать необходимую юридическую помощь, добавил он. Также, по словам замминистра, мобилизованные могут обратиться к командиру части, в которой проходит подготовку, и сообщить о необходимой ему помощи."Лично держу связь с командованием всех полигонов и частей, где наши ребята проходят подготовку. Они оперативно сообщают о таких ситуациях, и министерство со своей стороны старается помочь оперативно их решить", – заверил Михалевский.В случае, если в этом вопросе возникают какие-то сложности, Михалевский настоятельно порекомендовал собрать документы и немедленно обращаться за консультацией в министерство. Он подчеркнул, что сейчас крайне важно "сделать все, чтобы наши военнослужащие чувствовали, что за их спиной стоит государство, что о них и их семьях позаботятся".Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией >>Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.

https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html

https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, крым, закон и право