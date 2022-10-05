Рейтинг@Mail.ru
Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221005/mintrud-kryma-organizuet-vyezdnye-ofisy-dlya-pomoschi-mobilizovannym-1124725184.html
Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным
Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным
Мобилизованным в Крыму помогут закрыть нерешенные до призыва вопросы трудового, социального и финансового характера непосредственно в воинских частях, где... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T15:02
2022-10-05T14:56
частичная мобилизация
крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/19/1124616750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49f7539ea08952124d6ae1610bbf0801.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованным в Крыму помогут закрыть нерешенные до призыва вопросы трудового, социального и финансового характера непосредственно в воинских частях, где проходят тренировки и боевое слаживание бойцов. Для этой цели будут направлены выездные группы из сотрудников Минтруда и соцполитики Крыма, сообщил заместитель главы министерства Леонид Михалевский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Он отметил, что многие из мобилизованных прибыли на призывные пункты буквально на следующий день после получения повестки. На "гражданке" у них остались неразрешенные вопросы, которые требуют безотлагательного внимания.Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей &gt;&gt;"Сотрудники министерства с первого дня мобилизации присутствуют в пунктах сбора мобилизованных и оказывают консультативную помощь, принимают копии повесток для передачи работодателям, помогают составить заявления на получение матпомощи", – сообщил Михалевский.Выездные офисы министерства продолжают посещать места тренировки призванных, чтобы оказать необходимую юридическую помощь, добавил он. Также, по словам замминистра, мобилизованные могут обратиться к командиру части, в которой проходит подготовку, и сообщить о необходимой ему помощи."Лично держу связь с командованием всех полигонов и частей, где наши ребята проходят подготовку. Они оперативно сообщают о таких ситуациях, и министерство со своей стороны старается помочь оперативно их решить", – заверил Михалевский.В случае, если в этом вопросе возникают какие-то сложности, Михалевский настоятельно порекомендовал собрать документы и немедленно обращаться за консультацией в министерство. Он подчеркнул, что сейчас крайне важно "сделать все, чтобы наши военнослужащие чувствовали, что за их спиной стоит государство, что о них и их семьях позаботятся".Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией &gt;&gt;Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
https://crimea.ria.ru/20221002/sovety-mobilizovannym-chto-brat-s-soboy-i-pochemu-1124692826.html
https://crimea.ria.ru/20220930/pervye-mobilizovannye-rossiyane-pribyli-v-zonu-svo--video-1124672940.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/19/1124616750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ade0465752b8f9271cd2ad725cd56eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация, крым, закон и право
Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным

Мобилизованным из Крыма окажут юридическую помощь во время тренировок и боевого слаживания

15:02 05.10.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Мобилизованным в Крыму помогут закрыть нерешенные до призыва вопросы трудового, социального и финансового характера непосредственно в воинских частях, где проходят тренировки и боевое слаживание бойцов. Для этой цели будут направлены выездные группы из сотрудников Минтруда и соцполитики Крыма, сообщил заместитель главы министерства Леонид Михалевский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Он отметил, что многие из мобилизованных прибыли на призывные пункты буквально на следующий день после получения повестки. На "гражданке" у них остались неразрешенные вопросы, которые требуют безотлагательного внимания.
Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей >>
"Сотрудники министерства с первого дня мобилизации присутствуют в пунктах сбора мобилизованных и оказывают консультативную помощь, принимают копии повесток для передачи работодателям, помогают составить заявления на получение матпомощи", – сообщил Михалевский.
Сбор необходимого снаряжения для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 16:47Радио "Спутник в Крыму"
Советы мобилизованным: что брать с собой и почему
Выездные офисы министерства продолжают посещать места тренировки призванных, чтобы оказать необходимую юридическую помощь, добавил он. Также, по словам замминистра, мобилизованные могут обратиться к командиру части, в которой проходит подготовку, и сообщить о необходимой ему помощи.
"Лично держу связь с командованием всех полигонов и частей, где наши ребята проходят подготовку. Они оперативно сообщают о таких ситуациях, и министерство со своей стороны старается помочь оперативно их решить", – заверил Михалевский.
Отвечая на вопрос, кто может обратиться по месту работы мобилизованного, чтобы удостовериться, что его права не были нарушены, замминистра труда и соцполитики заверил, что "знакомые и родственники могут уточнить у работодателей о принятом в отношении мобилизованного решения". То есть они могут как передать работодателю копию повестки о мобилизации, так и запросить приказ о временном приостановлении трудовых отношений на период прохождения СВО.
В случае, если в этом вопросе возникают какие-то сложности, Михалевский настоятельно порекомендовал собрать документы и немедленно обращаться за консультацией в министерство. Он подчеркнул, что сейчас крайне важно "сделать все, чтобы наши военнослужащие чувствовали, что за их спиной стоит государство, что о них и их семьях позаботятся".
Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией >>
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, отмечали в Минобороны.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 12:15
Первые мобилизованные россияне прибыли в зону СВО – видео
 
Частичная мобилизацияКрымЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46В Николаевской области "Искандер" уничтожил ангар с БПЛА "Байрактар"
15:25Для новых регионов РФ создадут госпрограмму по развитию
15:02Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным
14:41На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек
14:23Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы
14:12В крымском лагере избили 8-летнего мальчика
13:43Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей
13:38128 тысяч за "хвосты": житель Крыма обвиняется в передаче взяток в вуз
13:26Планируют ли переформатировать СВО
13:24Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых
13:18В России снова рост смертей от коронавируса
13:08Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – Следком
12:56Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день
12:45Пушилин разъяснил правила перехода административной границы
12:31В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета
12:22ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке
12:08Удар по гостинице в центре Херсона – спасатели разбирают завалы
11:57НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев
11:49Офисы ФНС открыли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях
11:40В Севастополе с горы сорвался альпинист
Лента новостейМолния