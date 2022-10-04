https://crimea.ria.ru/20221004/kak-podderzhat-malyy-biznes-i-ip-v-svyazi-s-chastichnoy-mobilizatsiey-1124709891.html

Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией

Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией

Правительство разработало первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщается в Telegram-канале российского... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T10:45

2022-10-04T10:45

2022-10-04T10:45

частичная мобилизация

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Правительство разработало первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям >>В частности, совместно с депутатами Госдумы подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят для призванного военнослужащего возможность быть собственником бизнеса. Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП разрабатывает процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд. Планируется, что штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя, применяться не будут.Для таких категорий граждан планируется ввести отсрочку по уплате платежей по кредитам и договорам лизинга для МСП. Также прорабатывается возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства.Первый вице-премьер Андрей Белоусов поставил задачу всем федеральным органам исполнительной власти, предоставляющим поддержку бизнесу в форме грантов, провести инвентаризацию этих мер и внести изменения в соответствующие нормы.

https://crimea.ria.ru/20221002/v-gosdume-obsuzhdayut-otmenu-otsrochki-ot-mobilizatsii-dlya-deputatov-1124689228.html

https://crimea.ria.ru/20221001/studenty-kommercheskikh-vuzov-ne-podlezhat-chastichnoy-mobilizatsii--shoygu-1124686109.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф)