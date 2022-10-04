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Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией
Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией
Правительство разработало первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщается в Telegram-канале российского... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T10:45
2022-10-04T10:45
частичная мобилизация
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Правительство разработало первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям &gt;&gt;В частности, совместно с депутатами Госдумы подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят для призванного военнослужащего возможность быть собственником бизнеса. Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП разрабатывает процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд. Планируется, что штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя, применяться не будут.Для таких категорий граждан планируется ввести отсрочку по уплате платежей по кредитам и договорам лизинга для МСП. Также прорабатывается возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства.Первый вице-премьер Андрей Белоусов поставил задачу всем федеральным органам исполнительной власти, предоставляющим поддержку бизнесу в форме грантов, провести инвентаризацию этих мер и внести изменения в соответствующие нормы.
https://crimea.ria.ru/20221002/v-gosdume-obsuzhdayut-otmenu-otsrochki-ot-mobilizatsii-dlya-deputatov-1124689228.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
частичная мобилизация, общество, российская федерация (россия, рф)
Как поддержат малый бизнес и ИП в связи с частичной мобилизацией

Правительство разработало меры поддержки малого бизнеса и ИП в связи с мобилизацией

10:45 04.10.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Правительство разработало первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщается в Telegram-канале российского кабмина.
Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям >>
В частности, совместно с депутатами Госдумы подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят для призванного военнослужащего возможность быть собственником бизнеса. Минфин совместно с Минэкономразвития и Корпорацией МСП разрабатывает процедуру изменения или расторжения контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд. Планируется, что штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя, применяться не будут.
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"В случае невозможности продления попавшим под мобилизацию предпринимателем лицензий они будут продлеваться автоматически. Кроме того, Минфину и ФНС поручено обеспечить возможность переноса срока уплаты налоговых и иных платежей для попавших под мобилизацию предпринимателей, которые продолжат вести бизнес. Также планируется перенести сроки предоставления деклараций и отчетности", - сообщили в пресс-службе правительства.
Для таких категорий граждан планируется ввести отсрочку по уплате платежей по кредитам и договорам лизинга для МСП. Также прорабатывается возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций, если недвижимость взята в аренду у государства.
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов поставил задачу всем федеральным органам исполнительной власти, предоставляющим поддержку бизнесу в форме грантов, провести инвентаризацию этих мер и внести изменения в соответствующие нормы.
 
Частичная мобилизацияОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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