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В России сменили командующего Восточным военным округом
В России сменили командующего Восточным военным округом - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В России сменили командующего Восточным военным округом
Командующим Восточного военного округа назначен герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T13:27
2022-10-07T13:27
2022-10-07T13:27
министерство обороны рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Командующим Восточного военного округа назначен герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.Летом этого года Рустам Мурадов командовал группировкой "Восток", участвующей в специальной военной операции на Украине. Об этом в июле сообщало Минобороны.Когда ВС РФ смогут переломить ситуацию на фронте – военный эксперт >>С декабря 2018-го являлся замкомандующего войсками Южного военного округа.Мурадов участник боевых действий в Чечне и Сирии. В течение двух лет (2015 – 2017) являлся представителем России в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе.В 2017 получил звание героя России.На должности командующего ВВО Рустам Мурадов сменил Александра Чайко, об увольнении или отставке которого официальных сообщений от МО РФ не поступало.Ранее на должности командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева сменил генерал-майор Роман Бердников.
https://crimea.ria.ru/20220924/rotatsii-v-minoborony-mizintsev-smenil-bulgakova-na-postu-zamministra-1124610214.html
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министерство обороны рф, армия и флот
В России сменили командующего Восточным военным округом
Глава Дагестана Меликов: командующим Восточного военного округа назначен Рустам Мурадов
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Командующим Восточного военного округа назначен герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку. Уверен, эти его качества, а еще военное образование и боевой опыт, полученный в самых "горячих" точках – в Чечне и Сирии, – помогут блестяще справиться с боевыми задачами", – написал Меликов в своем телеграм-канале.
Летом этого года Рустам Мурадов командовал группировкой "Восток", участвующей в специальной военной операции на Украине. Об этом в июле сообщало Минобороны.
С декабря 2018-го являлся замкомандующего войсками Южного военного округа.
Мурадов участник боевых действий в Чечне и Сирии. В течение двух лет (2015 – 2017) являлся представителем России в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) в Донбассе.
В 2017 получил звание героя России.
На должности командующего ВВО Рустам Мурадов сменил Александра Чайко, об увольнении или отставке которого официальных сообщений от МО РФ не поступало.
Ранее на должности командующего Западным военным округом генерал-полковника Александра Журавлева сменил генерал-майор Роман Бердников.