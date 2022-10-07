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В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу с людьми - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу с людьми
В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу с людьми - РИА Новости Крым, 07.10.2022
В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу с людьми
Пять человек погибли в результате попадания ракеты ВСУ в автобус с гражданским населением на Дарьевском мосту в Херсоне. Об этом сообщает минздрав Херсонской... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T08:37
2022-10-07T08:58
крым
херсонская область
происшествия
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате попадания ракеты ВСУ в автобус с гражданским населением на Дарьевском мосту в Херсоне. Об этом сообщает минздрав Херсонской области.Пациенты с осколочными ранениями госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено &gt;&gt;Ранее сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков в Херсоне и об ударах ВСУ по Антоновскому мосту. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.
https://crimea.ria.ru/20221006/antonovskiy-most-snova-pod-ognem-kto-i-zachem-bet-po-pereprave-1124737849.html
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крым, херсонская область, происшествия, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)
В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу с людьми

ВСУ выпустили ракету HIMARS по автобусу в Херсоне, погибли пять человек

08:37 07.10.2022 (обновлено: 08:58 07.10.2022)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате попадания ракеты ВСУ в автобус с гражданским населением на Дарьевском мосту в Херсоне. Об этом сообщает минздрав Херсонской области.

"7 октября в 7 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, 5 человек погибли, 5 пострадали", - говорится в сообщении.

Пациенты с осколочными ранениями госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
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"Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков в Херсоне и об ударах ВСУ по Антоновскому мосту.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.
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