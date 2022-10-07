В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу с людьми
ВСУ выпустили ракету HIMARS по автобусу в Херсоне, погибли пять человек
08:37 07.10.2022 (обновлено: 08:58 07.10.2022)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате попадания ракеты ВСУ в автобус с гражданским населением на Дарьевском мосту в Херсоне. Об этом сообщает минздрав Херсонской области.
"7 октября в 7 утра украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, 5 человек погибли, 5 пострадали", - говорится в сообщении.
Пациенты с осколочными ранениями госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
"Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков в Херсоне и об ударах ВСУ по Антоновскому мосту.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.