https://crimea.ria.ru/20221007/v-khersone-pyat-chelovek-pogibli-posle-udara-vsu-po-avtobusu-s-lyudmi-1124745236.html

В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу с людьми

В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу с людьми - РИА Новости Крым, 07.10.2022

В Херсоне пять человек погибли после удара ВСУ по автобусу с людьми

Пять человек погибли в результате попадания ракеты ВСУ в автобус с гражданским населением на Дарьевском мосту в Херсоне. Об этом сообщает минздрав Херсонской... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T08:37

2022-10-07T08:37

2022-10-07T08:58

крым

херсонская область

происшествия

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате попадания ракеты ВСУ в автобус с гражданским населением на Дарьевском мосту в Херсоне. Об этом сообщает минздрав Херсонской области.Пациенты с осколочными ранениями госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено >>Ранее сообщалось об обстреле жилого дома на проспекте Текстильщиков в Херсоне и об ударах ВСУ по Антоновскому мосту. В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.

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https://crimea.ria.ru/20220927/nashi-po-nam-zhe-strelyat-ne-mogut-kak-menyalis-nastroeniya-v-chernobaevke-1124626933.html

крым

херсонская область

новые регионы россии

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, херсонская область, происшествия, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)