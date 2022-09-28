https://crimea.ria.ru/20220928/vsu-obstrelyali-universitet-v-tsentre-khersona--zdanie-razrusheno-1124655930.html

ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено

ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено - РИА Новости Крым, 28.09.2022

ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено

Здание Херсонского политехнического университета разрушено в результате обстрела ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T19:40

2022-09-28T19:40

2022-09-28T19:41

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Здание Херсонского политехнического университета разрушено в результате обстрела ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.Уточняется, что рядом с учебным заведением находятся детские площадки. Удар был нанесен во время, когда люди шли с работы.Пострадали несколько человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.Это уже второй удар за день. В результате утреннего обстрела гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Их доставили в медучреждения региона, но при ухудшении состояния транспортируют на лечение в Крым, сообщил глава минздрава региона Вадим Ильмиев.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.В Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Подавляющее большинство жителей этих территорий высказались "за".

https://crimea.ria.ru/20220928/v-khersonskoy-oblasti-pod-obstrel-popala-gostinitsa--est-ranenye-1124650110.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)