https://crimea.ria.ru/20220928/vsu-obstrelyali-universitet-v-tsentre-khersona--zdanie-razrusheno-1124655930.html
ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено
ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено - РИА Новости Крым, 28.09.2022
ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено
Здание Херсонского политехнического университета разрушено в результате обстрела ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб... РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T19:40
2022-09-28T19:40
2022-09-28T19:41
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Здание Херсонского политехнического университета разрушено в результате обстрела ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.Уточняется, что рядом с учебным заведением находятся детские площадки. Удар был нанесен во время, когда люди шли с работы.Пострадали несколько человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.Это уже второй удар за день. В результате утреннего обстрела гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Их доставили в медучреждения региона, но при ухудшении состояния транспортируют на лечение в Крым, сообщил глава минздрава региона Вадим Ильмиев.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.В Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Подавляющее большинство жителей этих территорий высказались "за".
https://crimea.ria.ru/20220928/v-khersonskoy-oblasti-pod-obstrel-popala-gostinitsa--est-ranenye-1124650110.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли университет в центре Херсона – здание разрушено
ВСУ ударили по университету в Херсоне: здание разрушено, есть пострадавшие
19:40 28.09.2022 (обновлено: 19:41 28.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Здание Херсонского политехнического университета разрушено в результате обстрела ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
"Украинские войска нанесли ракетный удар по комплексу политехнического университета в центре Херсона, здание разрушено, есть раненые", – говорится в сообщении.
Уточняется, что рядом с учебным заведением находятся детские площадки. Удар был нанесен во время, когда люди шли с работы.
Пострадали несколько человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Это уже второй удар за день. В результате утреннего
обстрела гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Их доставили в медучреждения региона, но при ухудшении состояния транспортируют на лечение в Крым, сообщил глава минздрава региона Вадим Ильмиев.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
В Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Подавляющее большинство жителей этих территорий высказались "за".