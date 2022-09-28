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В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые
В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые
При ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T14:45
2022-09-28T14:45
херсонская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. При ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.На данный момент пострадавшие находятся в медучреждениях региона, однако при необходимости их транспортируют на лечение в Крым."Пока справляемся собственными силами, но если будет необходимость – отправим их в Симферополь", - добавил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке &gt;&gt;В Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Подавляющее большинство жителей этих территорий высказались "за".
https://crimea.ria.ru/20220926/po-barzhe-v-khersone-udarili-iz-himars-est-pogibshie-1124630790.html
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херсонская область, происшествия, новости
В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые

В Херсонской области при ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" пострадали мирные жители

14:45 28.09.2022
 
© Telegram-канал минздрава Херсонской областиПоследствия удара по гостинице "Колос" в Херсонской области
Последствия удара по гостинице Колос в Херсонской области
© Telegram-канал минздрава Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. При ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.
"Несколько минут назад прилетела ракета, тут были только мирные жители, никаких военных. К сожалению, пострадали мирные люди. Сейчас им оказывается помощь в лечебных учреждениях города. Состояние раненых стабильное", - сообщил он в Telegram-канале минздрава Херсонской области.
На данный момент пострадавшие находятся в медучреждениях региона, однако при необходимости их транспортируют на лечение в Крым.
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"Пока справляемся собственными силами, но если будет необходимость – отправим их в Симферополь", - добавил он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>
В Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Подавляющее большинство жителей этих территорий высказались "за".
 
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