https://crimea.ria.ru/20220928/v-khersonskoy-oblasti-pod-obstrel-popala-gostinitsa--est-ranenye-1124650110.html

В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые

В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые - РИА Новости Крым, 28.09.2022

В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые

При ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев. РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T14:45

2022-09-28T14:45

2022-09-28T14:45

херсонская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. При ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.На данный момент пострадавшие находятся в медучреждениях региона, однако при необходимости их транспортируют на лечение в Крым."Пока справляемся собственными силами, но если будет необходимость – отправим их в Симферополь", - добавил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>В Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Подавляющее большинство жителей этих территорий высказались "за".

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херсонская область, происшествия, новости