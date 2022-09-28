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В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые
В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые - РИА Новости Крым, 28.09.2022
В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые
При ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев. РИА Новости Крым, 28.09.2022
2022-09-28T14:45
2022-09-28T14:45
2022-09-28T14:45
херсонская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. При ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.На данный момент пострадавшие находятся в медучреждениях региона, однако при необходимости их транспортируют на лечение в Крым."Пока справляемся собственными силами, но если будет необходимость – отправим их в Симферополь", - добавил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>В Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Подавляющее большинство жителей этих территорий высказались "за".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, новости
В Херсонской области под обстрел попала гостиница – есть раненые
В Херсонской области при ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" пострадали мирные жители
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. При ракетном обстреле ВСУ гостиницы "Колос" в Херсонской области пострадали мирные жители. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.
"Несколько минут назад прилетела ракета, тут были только мирные жители, никаких военных. К сожалению, пострадали мирные люди. Сейчас им оказывается помощь в лечебных учреждениях города. Состояние раненых стабильное", - сообщил он в Telegram-канале минздрава Херсонской области.
На данный момент пострадавшие находятся в медучреждениях региона, однако при необходимости их транспортируют на лечение в Крым.
"Пока справляемся собственными силами, но если будет необходимость – отправим их в Симферополь", - добавил он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
В Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Подавляющее большинство жителей этих территорий высказались "за".