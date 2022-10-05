https://crimea.ria.ru/20221005/putin-podpisal-zakony-o-vkhozhdenii-chetyrekh-regionov-v-sostav-rossii-1124719853.html
Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России
Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России
Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T09:35
2022-10-05T09:35
2022-10-05T09:44
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт >>Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Аналогичные документы подписаны в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые прошли с 23 по 27 сентября, подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.
https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России
Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей
09:35 05.10.2022 (обновлено: 09:44 05.10.2022)