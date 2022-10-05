https://crimea.ria.ru/20221005/putin-podpisal-zakony-o-vkhozhdenii-chetyrekh-regionov-v-sostav-rossii-1124719853.html

Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России

Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России

Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T09:35

2022-10-05T09:35

2022-10-05T09:44

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт >>Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Аналогичные документы подписаны в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые прошли с 23 по 27 сентября, подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.

https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область