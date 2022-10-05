Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221005/putin-podpisal-zakony-o-vkhozhdenii-chetyrekh-regionov-v-sostav-rossii-1124719853.html
Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России
Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России
Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T09:35
2022-10-05T09:44
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:85:3027:1788_1920x0_80_0_0_2c8df4bec3c9026ec371fd2a38971598.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт &gt;&gt;Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Аналогичные документы подписаны в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые прошли с 23 по 27 сентября, подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.
https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_001a45997d53270ed0cc07bd0126c1ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России

Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей

09:35 05.10.2022 (обновлено: 09:44 05.10.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие договоры о принятии Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт >>
Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе России нового субъекта, подписанный в Москве 30 сентября 2022 года", - говорится в одном из документов.
Аналогичные документы подписаны в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:23
"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые прошли с 23 по 27 сентября, подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.
Владимир Путин (политик)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:57Путин назначил врио глав новых регионов России
09:54Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма
09:38Таможня между РФ и ДНР прекращает работу
09:35Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России
09:06Самолет Ан-26 ВКС уклонился от столкновения с американскими дронами
08:58Вооружение Киева закрепляет США в статусе участника конфликта - Антонов
08:48ЦБ выпустит монету в честь Зои Космодемьянской
08:21Кто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме
08:02Россия станет крупнейшим игроком на продовольственном рынке мира – мнение
07:32Как пользоваться электроприборами и экономить
07:03Взять отпуск и не потерять в зарплате: названы самые выгодные месяцы
03:28Политолог раскрыл подоплеку инициатив Илона Маска по Украине
00:01Без осадков, но с заморозками: прогноз погоды в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 октября
23:25Киев способен ударить по Крыму с помощью HIMARS, заявили в Пентагоне
22:02Главные события и заявления дня: 4 октября
21:56Как не позволить сексу уйти в "зимнюю спячку" – врач дал советы
21:29Как правильно выбирать постельное белье
21:11Чем опасна валерьянка
20:56Бесконтрольный прием БАДов может вызывать поражение печени
Лента новостейМолния