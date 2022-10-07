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Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне
Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне
Больницы Крыма готовы принять раненных при ракетном обстреле украинскими войсками автобуса с мирными жителями в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявили... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T12:04
2022-10-07T12:04
2022-10-07T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Больницы Крыма готовы принять раненных при ракетном обстреле украинскими войсками автобуса с мирными жителями в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявили в минздраве республики.7 октября ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, где стоял транспорт с людьми в очереди на переправу через реку Ингулец. Одна из ракет попала в автобус с мирными жителями. Сообщалось о пятерых погибших, столько же ранены. В минздраве области сообщали, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.Позже замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ шестнадцати мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области.
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, новые регионы россии, происшествия
Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне
Минздрав РК: больницы Крыма готовы принять раненных при ударе ВСУ в Херсоне
12:04 07.10.2022 (обновлено: 12:16 07.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Больницы Крыма готовы принять раненных при ракетном обстреле украинскими войсками автобуса с мирными жителями в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявили в минздраве республики.
"Учреждения здравоохранения Республики Крым готовы принять пациентов, пострадавших после ракетного удара по автобусу в Херсонской области, для оказания им квалифицированной медицинской помощи", – говорится в сообщении.
7 октября ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, где стоял транспорт с людьми в очереди на переправу через реку Ингулец. Одна из ракет попала в автобус с мирными жителями. Сообщалось о пятерых погибших, столько же ранены. В минздраве области сообщали, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Позже замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ шестнадцати мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области.