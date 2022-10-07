https://crimea.ria.ru/20221007/bolnitsy-kryma-gotovy-prinyat-ranenykh-pri-obstrele-vsu-v-khersone-1124748422.html

Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне

Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне

Больницы Крыма готовы принять раненных при ракетном обстреле украинскими войсками автобуса с мирными жителями в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявили... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T12:04

2022-10-07T12:04

2022-10-07T12:16

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Больницы Крыма готовы принять раненных при ракетном обстреле украинскими войсками автобуса с мирными жителями в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявили в минздраве республики.7 октября ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по району Дарьевского моста в Херсонской области, где стоял транспорт с людьми в очереди на переправу через реку Ингулец. Одна из ракет попала в автобус с мирными жителями. Сообщалось о пятерых погибших, столько же ранены. В минздраве области сообщали, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.Позже замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ шестнадцати мирных жителей в селе Великая Александровка на севере Херсонской области.

https://crimea.ria.ru/20221007/v-khersone-pyat-chelovek-pogibli-posle-udara-vsu-po-avtobusu-s-lyudmi-1124745236.html

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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, новые регионы россии, происшествия