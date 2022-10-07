https://crimea.ria.ru/20221007/shkoly-kryma-evakuiruyut-iz-za-ugroz-minirovaniya-1124746612.html
Школы Крыма эвакуируют из-за угроз минирования
Школы Крыма эвакуируют из-за угроз минирования - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Школы Крыма эвакуируют из-за угроз минирования
Школы в нескольких городах Крыма получили сообщения о минировании, детей и сотрудников эвакуировали. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T10:22
2022-10-07T10:22
2022-10-07T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Школы в нескольких городах Крыма получили сообщения о минировании, детей и сотрудников эвакуировали.В пятницу утром информация поступила в учебные заведения Ленинского района. Детей отпустили по домам, на место прибыли сотрудники экстренных служб. После проверки угроза не подтвердилась, сообщили РИА Новости Крым в районном управлении образования."Школьников отпустили по домам", – сказала замначальника управления образования Светлана Козьмина.Аналогичные сообщения поступили в учебные заведения Судака. Сейчас специалисты обследуют территории."Могу подтвердить. Действительно, звонок поступил. Занимаемся. Эвакуированы все школы. Ведут работу специальные службы", - сказал РИА Новости Крым глава администрации города Константин Подсевалов.После анонимного сигнала также проверяются школы Феодосии.К этому моменту уже обследованы 1, 9, 10 школы, ученики этих учреждений уже вернулись к занятиям. Постепенно обследуют остальные школы города.
https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html
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происшествия, крым, судак, керчь
Школы Крыма эвакуируют из-за угроз минирования
Школы Крыма эвакуируют из-за сообщений о минировании
10:22 07.10.2022 (обновлено: 11:28 07.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Школы в нескольких городах Крыма получили сообщения о минировании, детей и сотрудников эвакуировали.
В пятницу утром информация поступила в учебные заведения Ленинского района. Детей отпустили по домам, на место прибыли сотрудники экстренных служб. После проверки угроза не подтвердилась, сообщили РИА Новости Крым
в районном управлении образования.
"Школьников отпустили по домам", – сказала замначальника управления образования Светлана Козьмина.
Аналогичные сообщения поступили в учебные заведения Судака. Сейчас специалисты обследуют территории.
"Могу подтвердить. Действительно, звонок поступил. Занимаемся. Эвакуированы все школы. Ведут работу специальные службы", - сказал РИА Новости Крым глава администрации города Константин Подсевалов.
После анонимного сигнала также проверяются школы Феодосии.
"Поступила информация в МЧС, далее по цепочке в МВД, и к нам, о том, что школы заминированы. Сейчас приехали кинологи, они постепенно обследуют школы. Детей эвакуируют, но не распускают - организовано занимаются ими вне школы. Те родители, кто хочет забрать детей, могут их забрать", - сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
К этому моменту уже обследованы 1, 9, 10 школы, ученики этих учреждений уже вернулись к занятиям. Постепенно обследуют остальные школы города.