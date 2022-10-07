https://crimea.ria.ru/20221007/shkoly-kryma-evakuiruyut-iz-za-ugroz-minirovaniya-1124746612.html

Школы Крыма эвакуируют из-за угроз минирования

Школы Крыма эвакуируют из-за угроз минирования - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Школы Крыма эвакуируют из-за угроз минирования

Школы в нескольких городах Крыма получили сообщения о минировании, детей и сотрудников эвакуировали. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T10:22

2022-10-07T10:22

2022-10-07T11:28

происшествия

крым

судак

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243225_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91ee4ef286b1bf5ba9a1d75f64157a88.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Школы в нескольких городах Крыма получили сообщения о минировании, детей и сотрудников эвакуировали.В пятницу утром информация поступила в учебные заведения Ленинского района. Детей отпустили по домам, на место прибыли сотрудники экстренных служб. После проверки угроза не подтвердилась, сообщили РИА Новости Крым в районном управлении образования."Школьников отпустили по домам", – сказала замначальника управления образования Светлана Козьмина.Аналогичные сообщения поступили в учебные заведения Судака. Сейчас специалисты обследуют территории."Могу подтвердить. Действительно, звонок поступил. Занимаемся. Эвакуированы все школы. Ведут работу специальные службы", - сказал РИА Новости Крым глава администрации города Константин Подсевалов.После анонимного сигнала также проверяются школы Феодосии.К этому моменту уже обследованы 1, 9, 10 школы, ученики этих учреждений уже вернулись к занятиям. Постепенно обследуют остальные школы города.

https://crimea.ria.ru/20220803/fsb-v-krymu-zaderzhala-lzheterrorista-soobschivshego-o-minirovanii-mosta-1124053651.html

крым

судак

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, судак, керчь