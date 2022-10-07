https://crimea.ria.ru/20221007/vsu-obstrelyali-poselok-v-kurskoy-oblasti--est-zhertvy-1124745515.html

ВСУ обстреляли поселок в Курской области – есть жертвы

ВСУ обстреляли поселок в Курской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.10.2022

ВСУ обстреляли поселок в Курской области – есть жертвы

Один человек умер во время обстрела поселка Теткино в Курской области, по предварительным данным, от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T09:08

2022-10-07T09:08

2022-10-07T09:17

курская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Один человек умер во время обстрела поселка Теткино в Курской области, по предварительным данным, от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольской."Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.В связи с обстановкой в Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлено до 22 октября. Также режим действует в других приграничных территориях. После начала спецоперации ВСУ периодически обстреливают эти регионы, жителей некоторых поселков перевезли в пункты временного размещения, часть школ переведена на дистанционное обучение.

https://crimea.ria.ru/20220922/12-metrovaya-voronka-i-razbitye-doma-novyy-obstrel-belgorodskogo-sela-1124592193.html

курская область

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курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине