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ВСУ обстреляли поселок в Курской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.10.2022
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ВСУ обстреляли поселок в Курской области – есть жертвы
ВСУ обстреляли поселок в Курской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 07.10.2022
ВСУ обстреляли поселок в Курской области – есть жертвы
Один человек умер во время обстрела поселка Теткино в Курской области, по предварительным данным, от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T09:08
2022-10-07T09:17
курская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Один человек умер во время обстрела поселка Теткино в Курской области, по предварительным данным, от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По его словам, серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольской."Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.В связи с обстановкой в Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлено до 22 октября. Также режим действует в других приграничных территориях. После начала спецоперации ВСУ периодически обстреливают эти регионы, жителей некоторых поселков перевезли в пункты временного размещения, часть школ переведена на дистанционное обучение.
https://crimea.ria.ru/20220922/12-metrovaya-voronka-i-razbitye-doma-novyy-obstrel-belgorodskogo-sela-1124592193.html
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курская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ обстреляли поселок в Курской области – есть жертвы

Пенсионер погиб при обстреле ВСУ поселка Теткино в Курской области

09:08 07.10.2022 (обновлено: 09:17 07.10.2022)
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела села Теткино в Курской области
Последствия обстрела села Теткино в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Один человек умер во время обстрела поселка Теткино в Курской области, по предварительным данным, от сердечного приступа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Зафиксировано не менее 10 прилетов со стороны Украины. К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа во время пребывания в укрытии", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольской.
"Все спецслужбы работают на месте. Жителям, чьи дома пострадали, обязательно окажем помощь в кратчайшие сроки", - подчеркнул губернатор.
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В связи с обстановкой в Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлено до 22 октября. Также режим действует в других приграничных территориях. После начала спецоперации ВСУ периодически обстреливают эти регионы, жителей некоторых поселков перевезли в пункты временного размещения, часть школ переведена на дистанционное обучение.
 
Курская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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