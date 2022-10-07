https://crimea.ria.ru/20221007/belgorodskuyu-oblast-snova-obstrelivayut-1124749618.html
Белгородскую область снова обстреливают
Белгородскую область снова обстреливают - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Белгородскую область снова обстреливают
Поселок Дальний и село Щетиновка в Белгородской области продолжают подвергаться обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T13:37
2022-10-07T13:37
2022-10-07T13:37
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поселок Дальний и село Щетиновка в Белгородской области продолжают подвергаться обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, в селе Щетиновка в результате атак пострадал один мирный житель, ему оказывается необходимая помощь.Информации о разрушениях и пострадавших в поселке Дальнем нет, добавил он.Ранее 7 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гордеевка.
https://crimea.ria.ru/20221003/rezultat-udara-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-razrusheny-bolee-50-domov-1124703104.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Белгородскую область снова обстреливают
Губернатор Гладков сообщил об обстрелах двух населенных пунктов Белгородской области