https://crimea.ria.ru/20221007/belgorodskuyu-oblast-snova-obstrelivayut-1124749618.html

Белгородскую область снова обстреливают

Белгородскую область снова обстреливают - РИА Новости Крым, 07.10.2022

Белгородскую область снова обстреливают

Поселок Дальний и село Щетиновка в Белгородской области продолжают подвергаться обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.10.2022

2022-10-07T13:37

2022-10-07T13:37

2022-10-07T13:37

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поселок Дальний и село Щетиновка в Белгородской области продолжают подвергаться обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, в селе Щетиновка в результате атак пострадал один мирный житель, ему оказывается необходимая помощь.Информации о разрушениях и пострадавших в поселке Дальнем нет, добавил он.Ранее 7 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гордеевка.

https://crimea.ria.ru/20221003/rezultat-udara-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-razrusheny-bolee-50-domov-1124703104.html

белгородская область

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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)