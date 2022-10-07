Рейтинг@Mail.ru
Белгородскую область снова обстреливают - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221007/belgorodskuyu-oblast-snova-obstrelivayut-1124749618.html
Белгородскую область снова обстреливают
Белгородскую область снова обстреливают - РИА Новости Крым, 07.10.2022
Белгородскую область снова обстреливают
Поселок Дальний и село Щетиновка в Белгородской области продолжают подвергаться обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 07.10.2022
2022-10-07T13:37
2022-10-07T13:37
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124501693_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_a3e707f034b200d58f3b56475583ab0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поселок Дальний и село Щетиновка в Белгородской области продолжают подвергаться обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, в селе Щетиновка в результате атак пострадал один мирный житель, ему оказывается необходимая помощь.Информации о разрушениях и пострадавших в поселке Дальнем нет, добавил он.Ранее 7 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гордеевка.
https://crimea.ria.ru/20221003/rezultat-udara-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-razrusheny-bolee-50-domov-1124703104.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0e/1124501693_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_325580f2a7aaaa646878e97538432d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Белгородскую область снова обстреливают

Губернатор Гладков сообщил об обстрелах двух населенных пунктов Белгородской области

13:37 07.10.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поселок Дальний и село Щетиновка в Белгородской области продолжают подвергаться обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе в селе Щетиновка идет обстрел. <...> В Валуйском округе на окраине поселка Дальний тоже идет обстрел", – сообщил Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в селе Щетиновка в результате атак пострадал один мирный житель, ему оказывается необходимая помощь.
Информации о разрушениях и пострадавших в поселке Дальнем нет, добавил он.
Ранее 7 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ села Гордеевка.
Результат обстрела села Головчино в Белгородской области
3 октября, 16:42
Результат удара ВСУ по Белгородской области: разрушены более 50 домов
 
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:54Новый год в стиле милитари: как регионы РФ поддерживают военнослужащих
14:16Участникам СВО и их семьям предоставили кредитные каникулы
14:07В Энергодаре готовят к перезапуску два энергоблока ЗАЭС
13:50Взрыв в Калужской области: на военном аэродроме упал беспилотник
13:37Белгородскую область снова обстреливают
13:27В России сменили командующего Восточным военным округом
13:04Мобилизованных и их семьи освободили от пеней за просрочку по услугам ЖКХ
12:29В России пресекли контрабанду военной продукции в США и Британию
12:21Новое в Правилах дорожного движения: что изменилось
12:13РНКБ организует бесплатные занятия спортом в рамках проекта "Энергия Юга"
12:04Больницы Крыма готовы принять раненных при обстреле ВСУ в Херсоне
11:51Сильный холодный ветер накроет Крым
11:47Пришло время оформлять виртуальную банковскую карту!
11:26В Ставрополе задержали сторонников ИГИЛ* с компонентами бомбы
11:12Лавров ответил на слова Зеленского о "превентивных" ударах по России
11:02В ДНР освободили Отрадовку, Зайцево и Веселую Долину
10:50В особо крупном: двое крымчан пойдут под суд за ЛСД
10:44В каких городах Крыма в пятницу отключат воду
10:41Вынесен приговор еще одному фигуранту дела о пожаре в "Зимней вишне"
10:22Школы Крыма эвакуируют из-за угроз минирования
Лента новостейМолния