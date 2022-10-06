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ВСУ ударили по Курской области – повреждены жилые дома
ВСУ ударили по Курской области – повреждены жилые дома - РИА Новости Крым, 06.10.2022
ВСУ ударили по Курской области – повреждены жилые дома
Украинские войска атаковали село Гордеевка в Курской области, в результате чего повреждения получили жилые дома. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T16:22
2022-10-06T16:22
2022-10-06T16:22
крым
курская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали село Гордеевка в Курской области, в результате чего повреждения получили жилые дома. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.В основном, в них повреждено остекление. Местные власти пообещали помочь жителям восстановить дома.Ранее ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, в результате чего два дома оказались полностью разрушены, еще полсотни получили частичные повреждения, также разбиты три автомобиля. В Курской, Белгородской, Брянской областях, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности. После начала спецоперации ВСУ периодически обстреливают эти регионы, жителей некоторых поселков перевезли в пункты временного размещения, часть школ переведена на дистанционное обучение.Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) 24 февраля, ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, курская область, происшествия
ВСУ ударили по Курской области – повреждены жилые дома
Губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ ударили по селу Гордеевка Курской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Украинские войска атаковали село Гордеевка в Курской области, в результате чего повреждения получили жилые дома. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня враг в очередной раз нарушил размеренную жизнь мирного населения села Гордеевка Кореневского района. Несколько снарядов упали в огородах селян. К счастью, обошлось без пострадавших, серьезных разрушений нет. Пострадали три дома", - рассказал он в своем Telegram-канале.
В основном, в них повреждено остекление. Местные власти пообещали помочь жителям восстановить дома.
Ранее ВСУ обстреляли
село Головчино в Белгородской области, в результате чего два дома оказались полностью разрушены, еще полсотни получили частичные повреждения, также разбиты три автомобиля. В Курской, Белгородской, Брянской областях, как и в других приграничных территориях, действует "желтый" уровень террористической опасности. После начала спецоперации ВСУ периодически обстреливают эти регионы, жителей некоторых поселков перевезли в пункты временного размещения, часть школ переведена на дистанционное обучение.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) 24 февраля, ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.