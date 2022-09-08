https://crimea.ria.ru/20220908/glavnye-sobytiya-i-zayavlenie-dnya-8-sentyabrya-1124447864.html

Главные события и заявление дня: 8 сентября

Главные события и заявление дня: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Главные события и заявление дня: 8 сентября

Умерла королева Великобритании Елизавета II. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, дело на контроле центрально аппарата СК РФ. В... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T22:02

2022-09-08T22:02

2022-09-08T22:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Умерла королева Великобритании Елизавета II. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, дело на контроле центрально аппарата СК РФ. В Мелитополе произошел взрыв в штабе общественного движения. Администрацию Энергодара атаковал дрон-камикадзе. Пять человек погибли в результате обстрела ВСУ Новой Каховки. В Евпатории снят режим ЧС. Балаклею отбили от захвата ВСУ. США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы. "Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России. Четыре европейских государства закроют въезд для россиян с 19 сентября. А в Крыму продлили действие желтого уровня террористической опасности.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Умерла королева Британии Елизавета IIКоролева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. "Сегодня днем ​​королева мирно скончалась в Балморале", - сказано на сайте.Новым монархом Великобритании стал принц Чарльз. Он взял себе имя Карл IIIРезонансное убийство в ЯлтеВ Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством. Подозреваемые задержаны. Ход расследования инцидента находится на личном контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц, один из подозреваемых полностью признал свою вину. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.Ракетный удар по дому в Новой КаховкеВ Новой Каховке жертвами ракетного обстрела со стороны ВСУ стали пятеро случайных прохожих, трое из них погибли на месте, двое с тяжелыми травмами находятся в больнице. Кроме того, разрушены жилые дома и сгорел гаражный кооператив. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.Администрацию Энергодара атаковал дрон-камикадзеВ четверг украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством. БПЛА упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования и взорвался, после чего началось возгорание. Позднее силовики задержали наводчика, корректировавшего удар дрона.В Евпатории снят режим ЧС В Евпатории сняли режим ЧС, введенный 31 августа из-за аварии на Донузлавском водоводе. По данным врио администрации города Александра Лоскутова, водоснабжение поселков Мирный и Новоозерное восстановлено, в том числе воду получили учреждения образования, давление на гидроузлах и качество питьевой воды соответствует норме. Специалисты продолжат работы по замене аварийного участка.Балаклею отбили от захвата ВСУРоссийские войска отбили попытку ВСУ окружить Балаклею в Харьковской области. Отмечается, что город, как и близлежащие к нему населенные пункты, живет под непрекращающимися обстрелами ВСУ, но остается под контролем российских военных. Так, из Купянска и района эвакуируют женщин и детей. По словам властей, это единственный способ защиты мирных жителей.США выделят военную помощь Украине и 18 странам ЕвропыГоссекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев и пообещал новую военную помощь Украине и странам Европы. Речь идет о финансовой поддержке в размере более двух миллиардов долларов.На официальном сайте Пентагона уточняется, что Украина в том числе получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы и бронемашины."Организация украинских националистов"* признана экстремистскойВерховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"* и националистическую группировку "Черный комитет"*. Уточняется, что после признания организации экстремистской любой ее участник или организатор может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.Четыре государства ЕС закроют въезд для россиянЭстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша.Отмечается, что это коснется тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. В Крыму продлен желтый уровень террористической опасностиГлава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого - желтого - уровня террористической опасности до 23 сентября. Он распространяется на Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также в Джанкойский и Красноперекопский районы.Кроме того, высокий уровень опасности будет действовать на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтоплива, Минпромполитики и Госкомводхоза республики.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://crimea.ria.ru/20220908/rezonansnoe-ubiystvo-v-yalte-sk-izmenil-statyu-obvineniya-1124446177.html

https://crimea.ria.ru/20220908/zaderzhan-navodchik-udara-drona-po-zdaniyu-administratsii-energodara-1124442301.html

https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rossii-otbili-popytku-vsu-vzyat-balakleyu-v-koltso-1124439383.html

https://crimea.ria.ru/20220908/es-zapiraet-svoyu-kletku-iznutri-v-mid-otvetili-na-vizovye-ogranicheniya-1124446647.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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