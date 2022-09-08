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Главные события и заявление дня: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Главные события и заявление дня: 8 сентября
Главные события и заявление дня: 8 сентября - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Главные события и заявление дня: 8 сентября
Умерла королева Великобритании Елизавета II. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, дело на контроле центрально аппарата СК РФ. В... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T22:02
2022-09-08T22:49
главное за день
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
запорожская область
происшествия
в мире
сша
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Умерла королева Великобритании Елизавета II. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, дело на контроле центрально аппарата СК РФ. В Мелитополе произошел взрыв в штабе общественного движения. Администрацию Энергодара атаковал дрон-камикадзе. Пять человек погибли в результате обстрела ВСУ Новой Каховки. В Евпатории снят режим ЧС. Балаклею отбили от захвата ВСУ. США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы. "Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России. Четыре европейских государства закроют въезд для россиян с 19 сентября. А в Крыму продлили действие желтого уровня террористической опасности.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Умерла королева Британии Елизавета IIКоролева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. "Сегодня днем ​​королева мирно скончалась в Балморале", - сказано на сайте.Новым монархом Великобритании стал принц Чарльз. Он взял себе имя Карл IIIРезонансное убийство в ЯлтеВ Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством. Подозреваемые задержаны. Ход расследования инцидента находится на личном контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц, один из подозреваемых полностью признал свою вину. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.Ракетный удар по дому в Новой КаховкеВ Новой Каховке жертвами ракетного обстрела со стороны ВСУ стали пятеро случайных прохожих, трое из них погибли на месте, двое с тяжелыми травмами находятся в больнице. Кроме того, разрушены жилые дома и сгорел гаражный кооператив. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.Администрацию Энергодара атаковал дрон-камикадзеВ четверг украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством. БПЛА упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования и взорвался, после чего началось возгорание. Позднее силовики задержали наводчика, корректировавшего удар дрона.В Евпатории снят режим ЧС В Евпатории сняли режим ЧС, введенный 31 августа из-за аварии на Донузлавском водоводе. По данным врио администрации города Александра Лоскутова, водоснабжение поселков Мирный и Новоозерное восстановлено, в том числе воду получили учреждения образования, давление на гидроузлах и качество питьевой воды соответствует норме. Специалисты продолжат работы по замене аварийного участка.Балаклею отбили от захвата ВСУРоссийские войска отбили попытку ВСУ окружить Балаклею в Харьковской области. Отмечается, что город, как и близлежащие к нему населенные пункты, живет под непрекращающимися обстрелами ВСУ, но остается под контролем российских военных. Так, из Купянска и района эвакуируют женщин и детей. По словам властей, это единственный способ защиты мирных жителей.США выделят военную помощь Украине и 18 странам ЕвропыГоссекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев и пообещал новую военную помощь Украине и странам Европы. Речь идет о финансовой поддержке в размере более двух миллиардов долларов.На официальном сайте Пентагона уточняется, что Украина в том числе получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы и бронемашины."Организация украинских националистов"* признана экстремистскойВерховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"* и националистическую группировку "Черный комитет"*. Уточняется, что после признания организации экстремистской любой ее участник или организатор может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.Четыре государства ЕС закроют въезд для россиянЭстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша.Отмечается, что это коснется тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. В Крыму продлен желтый уровень террористической опасностиГлава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого - желтого - уровня террористической опасности до 23 сентября. Он распространяется на Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также в Джанкойский и Красноперекопский районы.Кроме того, высокий уровень опасности будет действовать на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтоплива, Минпромполитики и Госкомводхоза республики.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://crimea.ria.ru/20220908/rezonansnoe-ubiystvo-v-yalte-sk-izmenil-statyu-obvineniya-1124446177.html
https://crimea.ria.ru/20220908/zaderzhan-navodchik-udara-drona-po-zdaniyu-administratsii-energodara-1124442301.html
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главное за день, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, запорожская область, происшествия, в мире, сша, крым
Главные события и заявление дня: 8 сентября

Главные события и заявления четверга, 8 сентября

22:02 08.09.2022 (обновлено: 22:49 08.09.2022)
 
© Администрация Новой Каховки в TelegramДом в Новой Каховке после ракетного удара ВСУ
Дом в Новой Каховке после ракетного удара ВСУ
© Администрация Новой Каховки в Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Умерла королева Великобритании Елизавета II. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц, дело на контроле центрально аппарата СК РФ. В Мелитополе произошел взрыв в штабе общественного движения. Администрацию Энергодара атаковал дрон-камикадзе. Пять человек погибли в результате обстрела ВСУ Новой Каховки. В Евпатории снят режим ЧС. Балаклею отбили от захвата ВСУ. США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы. "Организация украинских националистов"* признана экстремистской в России. Четыре европейских государства закроют въезд для россиян с 19 сентября. А в Крыму продлили действие желтого уровня террористической опасности.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Умерла королева Британии Елизавета II
Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет.
"Сегодня днем ​​королева мирно скончалась в Балморале", - сказано на сайте.
Новым монархом Великобритании стал принц Чарльз. Он взял себе имя Карл III
Резонансное убийство в Ялте
В Ялте ссора между тремя мужчинами закончилась убийством. Подозреваемые задержаны. Ход расследования инцидента находится на личном контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ. Двум ялтинцам предъявлено обвинение в совершении убийства в составе группы лиц, один из подозреваемых полностью признал свою вину. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.
Следователь
18:24
Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения
Ракетный удар по дому в Новой Каховке
В Новой Каховке жертвами ракетного обстрела со стороны ВСУ стали пятеро случайных прохожих, трое из них погибли на месте, двое с тяжелыми травмами находятся в больнице. Кроме того, разрушены жилые дома и сгорел гаражный кооператив. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.
Администрацию Энергодара атаковал дрон-камикадзе
В четверг украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством. БПЛА упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования и взорвался, после чего началось возгорание. Позднее силовики задержали наводчика, корректировавшего удар дрона.
Руки в наручниках
14:41
Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара
В Евпатории снят режим ЧС
В Евпатории сняли режим ЧС, введенный 31 августа из-за аварии на Донузлавском водоводе. По данным врио администрации города Александра Лоскутова, водоснабжение поселков Мирный и Новоозерное восстановлено, в том числе воду получили учреждения образования, давление на гидроузлах и качество питьевой воды соответствует норме. Специалисты продолжат работы по замене аварийного участка.
Балаклею отбили от захвата ВСУ
Российские войска отбили попытку ВСУ окружить Балаклею в Харьковской области. Отмечается, что город, как и близлежащие к нему населенные пункты, живет под непрекращающимися обстрелами ВСУ, но остается под контролем российских военных.
Так, из Купянска и района эвакуируют женщин и детей. По словам властей, это единственный способ защиты мирных жителей.
Военнослужащий РФ во время спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
12:43
ВС России отбили попытку ВСУ взять Балаклею в кольцо
США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев и пообещал новую военную помощь Украине и странам Европы. Речь идет о финансовой поддержке в размере более двух миллиардов долларов.
На официальном сайте Пентагона уточняется, что Украина в том числе получит боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы и бронемашины.
"Организация украинских националистов"* признана экстремистской
Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал экстремистскими организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов"*, "СИЧ-С14"* и националистическую группировку "Черный комитет"*. Уточняется, что после признания организации экстремистской любой ее участник или организатор может попасть на скамью подсудимых, даже не совершая других преступлений.
Четыре государства ЕС закроют въезд для россиян
Эстония с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, такие же меры введут Латвия, Литва и Польша.
Отмечается, что это коснется тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
18:43
"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения
В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого - желтого - уровня террористической опасности до 23 сентября. Он распространяется на Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также в Джанкойский и Красноперекопский районы.
Кроме того, высокий уровень опасности будет действовать на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтоплива, Минпромполитики и Госкомводхоза республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
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Заголовок открываемого материала
23:02Путин выразил соболезнования Карлу III после смерти королевы Британии
22:02Главные события и заявление дня: 8 сентября
21:44Как сохранить психическое здоровье после COVID-19 – ученые
21:42Новым британским монархом стал принц Чарльз
21:30Союзные войска закрепляются в Соледаре – Кадыров
21:29С чем нельзя есть творог – совет врача
21:12В Харьковскую область вводят резервные войска ВС РФ
21:03Диетолог назвала продукты от простуды
20:42В Севастополе ученые и власти займутся созданием экотроп
20:31Скончалась королева Елизавета II
20:21Банки в России смогут исполнять валютные обязательства в рублях
20:08В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности
20:03ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов
19:56Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину
19:38В Судаке турист стал жертвой "зубной феи"
19:19В Киеве переименовали больше сорока "советских" улиц
18:43"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения
18:36Аксенов уволил директора главного управления капстроительства Крыма
18:24Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения
18:18В Крыму назвали основное условие для обеспечения безопасности региона
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