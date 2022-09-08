https://crimea.ria.ru/20220908/zaderzhan-navodchik-udara-drona-po-zdaniyu-administratsii-energodara-1124442301.html

Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара

Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара

В Энергодаре силовики задержали наводчика, корректировавшего удар дрона-камикадзе по зданию городской администрации, сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T14:41

2022-09-08T14:41

2022-09-08T14:41

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Энергодаре силовики задержали наводчика, корректировавшего удар дрона-камикадзе по зданию городской администрации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством. БПЛА упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования и взорвался, после чего началось возгорание.По словам Рогова, в результате удара была разрушена установка кондиционирования, расположенная на крыше здания.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220908/dron-kamikadze-atakoval-administratsiyu-energodara-1124441110.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия