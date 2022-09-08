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Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара
Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара
В Энергодаре силовики задержали наводчика, корректировавшего удар дрона-камикадзе по зданию городской администрации, сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T14:41
2022-09-08T14:41
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Энергодаре силовики задержали наводчика, корректировавшего удар дрона-камикадзе по зданию городской администрации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством. БПЛА упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования и взорвался, после чего началось возгорание.По словам Рогова, в результате удара была разрушена установка кондиционирования, расположенная на крыше здания.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220908/dron-kamikadze-atakoval-administratsiyu-energodara-1124441110.html
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запорожская область, происшествия
Задержан наводчик удара дрона по зданию администрации Энергодара

Рогов: задержан наводчик, корректировавший удар дрона по зданию администрации Энергодара

14:41 08.09.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Энергодаре силовики задержали наводчика, корректировавшего удар дрона-камикадзе по зданию городской администрации, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Энергодаре задержан наводчик-корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
В четверг украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством. БПЛА упал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования и взорвался, после чего началось возгорание.
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Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара
По словам Рогова, в результате удара была разрушена установка кондиционирования, расположенная на крыше здания.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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