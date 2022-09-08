https://crimea.ria.ru/20220908/dron-kamikadze-atakoval-administratsiyu-energodara-1124441110.html

Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара

Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара

Украинские военные атаковали дроном-камикадзе здание администрации Энергодара Запорожской области, обошлось без жертв. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T13:57

2022-09-08T13:57

2022-09-08T13:58

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные атаковали дроном-камикадзе здание администрации Энергодара Запорожской области, обошлось без жертв. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости.Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, степень повреждения здания устанавливают специалисты.Ранее власти Запорожской области сообщили о взрыве в штабе движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. ВСУ атаковали город после обнародования результатов опроса о поддержке жителями области голосования о вхождении в состав России.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rossii-otbili-popytku-vsu-vzyat-balakleyu-v-koltso-1124439383.html

https://crimea.ria.ru/20220908/terakt-v-melitopole--chto-izvestno-1124435995.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)