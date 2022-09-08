https://crimea.ria.ru/20220908/dron-kamikadze-atakoval-administratsiyu-energodara-1124441110.html
Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара
Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара
Украинские военные атаковали дроном-камикадзе здание администрации Энергодара Запорожской области, обошлось без жертв. Об этом со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T13:57
2022-09-08T13:57
2022-09-08T13:58
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные атаковали дроном-камикадзе здание администрации Энергодара Запорожской области, обошлось без жертв. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости.Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, степень повреждения здания устанавливают специалисты.Ранее власти Запорожской области сообщили о взрыве в штабе движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе. ВСУ атаковали город после обнародования результатов опроса о поддержке жителями области голосования о вхождении в состав России.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220908/vs-rossii-otbili-popytku-vsu-vzyat-balakleyu-v-koltso-1124439383.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Дрон-камикадзе атаковал администрацию Энергодара
Дрон со взрывчаткой атаковал здание администрации Энергодара, сообщили власти
13:57 08.09.2022 (обновлено: 13:58 08.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные атаковали дроном-камикадзе здание администрации Энергодара Запорожской области, обошлось без жертв. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости.
"Совершена попытка теракта в военно-гражданской администрации города Энергодар. В 13:00 в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы, степень повреждения здания устанавливают специалисты.
Ранее власти Запорожской области сообщили о взрыве в штабе движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе
. ВСУ атаковали город после обнародования результатов опроса о поддержке жителями области голосования о вхождении в состав России.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.