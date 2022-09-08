https://crimea.ria.ru/20220908/terakt-v-melitopole--chto-izvestno-1124435995.html
Теракт в Мелитополе – что известно
Теракт в Мелитополе – что известно - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Теракт в Мелитополе – что известно
Взрыв произошел в штабе движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, пострадавших нет. Об этом заявил председатель движения, член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T09:07
2022-09-08T09:07
2022-09-08T09:07
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
происшествия
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Взрыв произошел в штабе движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, пострадавших нет. Об этом заявил председатель движения, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.ВСУ обстреляли Мелитополь и Бердянск после обнародования результатов опроса по поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав России, сообщил он.Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос >>По его словам, взрывов было два, правоохранители уже установили исполнителей. Рогов также добавил, что движение "Мы вместе с Россией" не военное, оно создано жителями Запорожской области исключительно в гражданских и гуманитарных целях."Оно основано запорожцами для того, чтобы помогать друг другу, для налаживания мирной жизни, для решения проблем, которые создают сегодня боевики Зеленского", - подчеркнул Рогов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220907/politolog-nazval-podkhodyaschee-vremya-dlya-referendumov-v-khersone-i-zaporozhe-1124434080.html
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, мелитополь
Теракт в Мелитополе – что известно
В Запорожской области рассказали о последствиях теракта в Мелитополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Взрыв произошел в штабе движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, пострадавших нет. Об этом заявил председатель движения, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
ВСУ обстреляли Мелитополь и Бердянск после обнародования результатов опроса по поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав России, сообщил он.
"Слава Богу, все живы, пострадавших нет. Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства. Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время – вот все, на что способна Украина", - сказал Рогов.
По его словам, взрывов было два, правоохранители уже установили исполнителей. Рогов также добавил, что движение "Мы вместе с Россией" не военное, оно создано жителями Запорожской области исключительно в гражданских и гуманитарных целях.
"Оно основано запорожцами для того, чтобы помогать друг другу, для налаживания мирной жизни, для решения проблем, которые создают сегодня боевики Зеленского", - подчеркнул Рогов.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.