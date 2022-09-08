https://crimea.ria.ru/20220908/terakt-v-melitopole--chto-izvestno-1124435995.html

Теракт в Мелитополе – что известно

Теракт в Мелитополе – что известно - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Теракт в Мелитополе – что известно

Взрыв произошел в штабе движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, пострадавших нет. Об этом заявил председатель движения, член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T09:07

2022-09-08T09:07

2022-09-08T09:07

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

происшествия

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Взрыв произошел в штабе движения "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, пострадавших нет. Об этом заявил председатель движения, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.ВСУ обстреляли Мелитополь и Бердянск после обнародования результатов опроса по поддержке жителями Запорожской области голосования о вхождении в состав России, сообщил он.Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос >>По его словам, взрывов было два, правоохранители уже установили исполнителей. Рогов также добавил, что движение "Мы вместе с Россией" не военное, оно создано жителями Запорожской области исключительно в гражданских и гуманитарных целях."Оно основано запорожцами для того, чтобы помогать друг другу, для налаживания мирной жизни, для решения проблем, которые создают сегодня боевики Зеленского", - подчеркнул Рогов.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220907/politolog-nazval-podkhodyaschee-vremya-dlya-referendumov-v-khersone-i-zaporozhe-1124434080.html

https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

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мелитополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, мелитополь