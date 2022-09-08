https://crimea.ria.ru/20220908/v-krymu-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1124448065.html

В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности

В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 08.09.2022

В Крыму продлен желтый уровень террористической опасности

В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 23 сентября продлено действие высокого уровня... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T20:08

2022-09-08T20:08

2022-09-08T20:12

крым

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Крыму – в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах – до 23 сентября продлено действие высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 8 сентября 2022 года до 20:00 23 сентября 2022 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - сказано в его сообщении в Telegram.Кроме того, высокий уровень опасности будет действовать на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтоплива, Минпромполитики и Госкомводхоза республики.Особый режим продлен до восьми вечера 23 сентября. Он подразумевает принятие правоохранительными органами дополнительных мер по обеспечению безопасности. При этом ограничения для обычных граждан не вводятся. В то же время местных жителей просят проявлять бдительность и в случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов – сообщать об этом в правоохранительные органы незамедлительно.

https://crimea.ria.ru/20220831/v-krymu-zapretili-bespilotniki-i-salyuty--ukaz-aksenova-1124361142.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя