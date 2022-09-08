https://crimea.ria.ru/20220908/tragediya-v-novoy-kakhovke--stali-izvestny-podrobnosti-ataki-vsu-1124445626.html

Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ

Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ

В Новой Каховке жертвами ракетного обстрела со стороны ВСУ стали пятеро случайных прохожих, разрушены жилые дома и сгорел гаражный кооператив. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T17:39

2022-09-08T17:39

2022-09-08T17:41

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке жертвами ракетного обстрела со стороны ВСУ стали пятеро случайных прохожих, разрушены жилые дома и сгорел гаражный кооператив. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Об ударе по центру города ранее в четверг сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.Медики скорой помощи на месте оказали первую помощь еще около десяти пострадавшим, у них легкие ранения.Кроме того, в результате ракетного обстрела повреждены частные дома и возник масштабный пожар в гаражном кооперативе "Мотор" на улице Электромашиностроителей."Одна из ракет нацистов упала на территорию гаражного кооператива. В результате взрыва возник масштабный пожар в гаражах кооператива, - сообщили в администрации. - Также получили разрушения различной степени до десяти жилых домов частной застройки на улицах Дружбы, Андреевской, Гидростроителей".Комиссия Новокаховской администрации оценит размер ущерба и окажет помощь стройматериалами для ликвидации последствий ЧП.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-udarili-po-tsentru-novoy-kakhovki--pogibli-mirnye-zhiteli-1124443495.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)