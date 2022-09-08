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Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ
Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ
В Новой Каховке жертвами ракетного обстрела со стороны ВСУ стали пятеро случайных прохожих, разрушены жилые дома и сгорел гаражный кооператив. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T17:39
2022-09-08T17:41
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке жертвами ракетного обстрела со стороны ВСУ стали пятеро случайных прохожих, разрушены жилые дома и сгорел гаражный кооператив. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Об ударе по центру города ранее в четверг сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.Медики скорой помощи на месте оказали первую помощь еще около десяти пострадавшим, у них легкие ранения.Кроме того, в результате ракетного обстрела повреждены частные дома и возник масштабный пожар в гаражном кооперативе "Мотор" на улице Электромашиностроителей."Одна из ракет нацистов упала на территорию гаражного кооператива. В результате взрыва возник масштабный пожар в гаражах кооператива, - сообщили в администрации. - Также получили разрушения различной степени до десяти жилых домов частной застройки на улицах Дружбы, Андреевской, Гидростроителей".Комиссия Новокаховской администрации оценит размер ущерба и окажет помощь стройматериалами для ликвидации последствий ЧП.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-udarili-po-tsentru-novoy-kakhovki--pogibli-mirnye-zhiteli-1124443495.html
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ

В Новой Каховке жертвами обстрела ВСУ стали пятеро случайных прохожих – власти

17:39 08.09.2022 (обновлено: 17:41 08.09.2022)
 
© Администрация Новой Каховки в TelegramДом в Новой Каховке после ракетного удара ВСУ
Дом в Новой Каховке после ракетного удара ВСУ
© Администрация Новой Каховки в Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Новой Каховке жертвами ракетного обстрела со стороны ВСУ стали пятеро случайных прохожих, разрушены жилые дома и сгорел гаражный кооператив. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Об ударе по центру города ранее в четверг сообщил глава местной администрации Владимир Леонтьев. Предположительно, "Точка-У" попала в четырехэтажный жилой дом по улице Дружбы, в результате чего погибли мирные жители.

"В результате попадания обрушился угол дома с четвертого по первый этаж. Под удар попали случайные прохожие, которые в этот момент проходили мимо дома по пешеходной дорожке. Трое человек погибли на месте, двое тяжело раненых, один из которых в критическом состоянии, доставлены в приемный покой Новокаховской больницы", - говорится в сообщении администрации.

Дом в Новой Каховке после ракетного удара ВСУ
15:44
ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители
Медики скорой помощи на месте оказали первую помощь еще около десяти пострадавшим, у них легкие ранения.
Кроме того, в результате ракетного обстрела повреждены частные дома и возник масштабный пожар в гаражном кооперативе "Мотор" на улице Электромашиностроителей.
"Одна из ракет нацистов упала на территорию гаражного кооператива. В результате взрыва возник масштабный пожар в гаражах кооператива, - сообщили в администрации. - Также получили разрушения различной степени до десяти жилых домов частной застройки на улицах Дружбы, Андреевской, Гидростроителей".
© Администрация Новой Каховки в TelegramПожар в гаражном кооперативе Новой Каховки после удара ВСУ
Пожар в гаражном кооперативе Новой Каховки после удара ВСУ
© Администрация Новой Каховки в Telegram
Пожар в гаражном кооперативе Новой Каховки после удара ВСУ
Комиссия Новокаховской администрации оценит размер ущерба и окажет помощь стройматериалами для ликвидации последствий ЧП.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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