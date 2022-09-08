https://crimea.ria.ru/20220908/vsu-udarili-po-tsentru-novoy-kakhovki--pogibli-mirnye-zhiteli-1124443495.html
ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители
ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители - РИА Новости Крым, 08.09.2022
ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители
Украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной части Новой Каховки, в результате погибли мирные жители, пишет РИА Новости со ссылкой на главу местной... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T15:44
2022-09-08T15:44
2022-09-08T15:48
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной части Новой Каховки, в результате погибли мирные жители, пишет РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Владимира Леонтьева.По его словам, пострадали инфраструктура, в том числе в здании администрации выбило стекла. Воздушная тревога продолжается, работает российская система ПВО.Накануне ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220908/zaderzhan-navodchik-udara-drona-po-zdaniyu-administratsii-energodara-1124442301.html
https://crimea.ria.ru/20220907/vsu-nanesli-tri-raketnykh-udara-po-novoy-kakhovke-1124427043.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители
Власти: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Новой Каховке, погибли мирные жители
15:44 08.09.2022 (обновлено: 15:48 08.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли ракетный удар по центральной части Новой Каховки, в результате погибли мирные жители, пишет РИА Новости со ссылкой на главу местной администрации Владимира Леонтьева.
"Прилет прямо в центр города, в дом гражданский, трое гражданских погибли как минимум, то что я вижу сейчас", - сказал Леонов.
По его словам, пострадали инфраструктура, в том числе в здании администрации выбило стекла. Воздушная тревога продолжается, работает российская система ПВО.
Накануне ВСУ нанесли три ракетных удара
по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.