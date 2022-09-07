https://crimea.ria.ru/20220907/vsu-nanesli-tri-raketnykh-udara-po-novoy-kakhovke-1124427043.html
ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 07.09.2022
ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
Три ракетных удара нанесены украинскими войсками по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T10:51
2022-09-07T10:51
2022-09-07T10:51
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Три ракетных удара нанесены украинскими войсками по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения >>"Три ракетных удара нанесены по Новой Каховке за утро, пострадали промышленные объекты за городом", - говорится в сообщении."Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине
ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
ВСУ нанесли три ракетных удара по промышленным объектам в Новой Каховке