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ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 07.09.2022
ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке
Три ракетных удара нанесены украинскими войсками по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T10:51
2022-09-07T10:51
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Три ракетных удара нанесены украинскими войсками по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения &gt;&gt;"Три ракетных удара нанесены по Новой Каховке за утро, пострадали промышленные объекты за городом", - говорится в сообщении."Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине
ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

ВСУ нанесли три ракетных удара по промышленным объектам в Новой Каховке

10:51 07.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Три ракетных удара нанесены украинскими войсками по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.
ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения >>
"Три ракетных удара нанесены по Новой Каховке за утро, пострадали промышленные объекты за городом", - говорится в сообщении.
Глава администрации района Владимир Леонтьев в комментарии РИА Новости уточнил, что украинские войска наносят удары в том числе по Каховской ГЭС. И добавил, что "люди, к счастью, не пострадали".
"Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
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