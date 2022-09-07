https://crimea.ria.ru/20220907/vsu-nanesli-tri-raketnykh-udara-po-novoy-kakhovke-1124427043.html

ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке - РИА Новости Крым, 07.09.2022

ВСУ нанесли три ракетных удара по Новой Каховке

Три ракетных удара нанесены украинскими войсками по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T10:51

2022-09-07T10:51

2022-09-07T10:51

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/07/1124426897_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_a366031ec6b3f4d295a3c3eab73a52cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Три ракетных удара нанесены украинскими войсками по Новой Каховке, пострадали промышленные объекты за городом. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.ВСУ обстреляли частный сектор в Новой Каховке, есть погибшие и разрушения >>"Три ракетных удара нанесены по Новой Каховке за утро, пострадали промышленные объекты за городом", - говорится в сообщении."Чудом остались живы": последствия удара по турбазе на Херсонщине >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220905/vrio-glavy-khersonskoy-oblasti-eliseev-prilety-izmenili-nastroeniya-mnogikh-1124400180.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине