Рейтинг@Mail.ru
Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220908/pentagon-opublikoval-spisok-vooruzheniya-dlya-novykh-postavok-na-ukrainu-1124446801.html
Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину
Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину
Вашингтон отправит на Украину военную помощь на 675 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы и бронемашины. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T19:56
2022-09-08T18:54
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918919_0:46:1025:622_1920x0_80_0_0_8749fe16ef0c527ad0651befa3f724cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Вашингтон отправит на Украину военную помощь на 675 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы и бронемашины. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона."Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, четыре 105-мм гаубицы и 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, сто бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV, 1,5 млн патронов к стрелковому оружию, более 5 тыс. противотанковых систем, тысяча 155-мм зарядов дистанционных противотанковых мин RAAM, гранатометы и стрелковое оружие, пятьдесят бронированных медицинских автомобилей, приборы ночного видения и другое полевое оборудование", - сказано на сайте штаб-квартиры американского Минобороны.В Пентагоне уточнили, что вооружение будет изъято из запасов Минобороны США. Также отмечается, что Вашингтон вооружает Украину с 2014 года – за это время время штаты выделили Киеву более 17,2 млрд долларов США и более 14,5 млрд долларов США с начала военной операции России."Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимые возможности", - сказано в тексте сообщения.Ранее Госсекретарь штатов Энтони Блинкен, прибывший в четверг в Киев с необъявленным визитом, заявил, что США планируют выделить военную помощь Украине и 18 странам Европы в размере 2 млрд долларов.
https://crimea.ria.ru/20220908/ssha-vydelyat-voennuyu-pomosch-ukraine-i-18-stranam-evropy-1124443048.html
https://crimea.ria.ru/20220908/bayden-odobril-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-1124438141.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918919_67:0:956:667_1920x0_80_0_0_a367e5969d685b02777e60208a4f06c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, украина, в мире
Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину

Пентагон перечислил вооружение, которое войдет в новый пакет военной помощи Киеву

19:56 08.09.2022
 
© FADEL SENNAАмериканская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
Американская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
© FADEL SENNA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Вашингтон отправит на Украину военную помощь на 675 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы и бронемашины. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
"Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, четыре 105-мм гаубицы и 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, сто бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV, 1,5 млн патронов к стрелковому оружию, более 5 тыс. противотанковых систем, тысяча 155-мм зарядов дистанционных противотанковых мин RAAM, гранатометы и стрелковое оружие, пятьдесят бронированных медицинских автомобилей, приборы ночного видения и другое полевое оборудование", - сказано на сайте штаб-квартиры американского Минобороны.
Доллар США
15:10
США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы
В Пентагоне уточнили, что вооружение будет изъято из запасов Минобороны США. Также отмечается, что Вашингтон вооружает Украину с 2014 года – за это время время штаты выделили Киеву более 17,2 млрд долларов США и более 14,5 млрд долларов США с начала военной операции России.
"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимые возможности", - сказано в тексте сообщения.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
11:56
Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине
Ранее Госсекретарь штатов Энтони Блинкен, прибывший в четверг в Киев с необъявленным визитом, заявил, что США планируют выделить военную помощь Украине и 18 странам Европы в размере 2 млрд долларов.
 
СШАУкраинаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03ЦБ продлил запрет на комиссию с физлиц при выдаче валюты с вкладов
19:56Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину
19:38В Судаке турист стал жертвой "зубной феи"
19:19В Киеве переименовали больше сорока "советских" улиц
18:43"ЕС запирает свою клетку изнутри": в МИД ответили на визовые ограничения
18:36Аксенов уволил директора главного управления капстроительства Крыма
18:24Резонансное убийство в Ялте: СК изменил статью обвинения
18:18В Крыму назвали основное условие для обеспечения безопасности региона
18:01От Херсона до Донбасса: даты, работающие на референдумы в новых регионах
17:39Трагедия в Новой Каховке – стали известны подробности атаки ВСУ
16:50Захарова ответила на планы ВСУ "освободить" Крым
16:34Сотрудницу кафедры СевГУ осудили за передачу взятки
16:23В Евпатории снят режим ЧС
16:01ВСУ атаковали КПП в Запорожской области, где находились около 50 человек
15:54ФСБ раскрыла спонсировавшую ИГ* ячейку на территории России
15:44ВСУ ударили по центру Новой Каховки – погибли мирные жители
15:35Четыре человека ранены при взрыве на территории завода Ильича в Мариуполе
15:23В Севастополе осудят мужчину, сбросившего собаку с пятого этажа
15:10США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы
14:58Над Белгородом сбиты ракеты – есть повреждения
Лента новостейМолния