https://crimea.ria.ru/20220908/pentagon-opublikoval-spisok-vooruzheniya-dlya-novykh-postavok-na-ukrainu-1124446801.html

Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину

Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Пентагон опубликовал список вооружения для новых поставок на Украину

Вашингтон отправит на Украину военную помощь на 675 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы и бронемашины. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T19:56

2022-09-08T19:56

2022-09-08T18:54

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918919_0:46:1025:622_1920x0_80_0_0_8749fe16ef0c527ad0651befa3f724cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Вашингтон отправит на Украину военную помощь на 675 миллионов долларов, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы и бронемашины. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона."Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, четыре 105-мм гаубицы и 36 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов, дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, сто бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV, 1,5 млн патронов к стрелковому оружию, более 5 тыс. противотанковых систем, тысяча 155-мм зарядов дистанционных противотанковых мин RAAM, гранатометы и стрелковое оружие, пятьдесят бронированных медицинских автомобилей, приборы ночного видения и другое полевое оборудование", - сказано на сайте штаб-квартиры американского Минобороны.В Пентагоне уточнили, что вооружение будет изъято из запасов Минобороны США. Также отмечается, что Вашингтон вооружает Украину с 2014 года – за это время время штаты выделили Киеву более 17,2 млрд долларов США и более 14,5 млрд долларов США с начала военной операции России."Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимые возможности", - сказано в тексте сообщения.Ранее Госсекретарь штатов Энтони Блинкен, прибывший в четверг в Киев с необъявленным визитом, заявил, что США планируют выделить военную помощь Украине и 18 странам Европы в размере 2 млрд долларов.

https://crimea.ria.ru/20220908/ssha-vydelyat-voennuyu-pomosch-ukraine-i-18-stranam-evropy-1124443048.html

https://crimea.ria.ru/20220908/bayden-odobril-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-1124438141.html

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, в мире