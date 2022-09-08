https://crimea.ria.ru/20220908/ssha-vydelyat-voennuyu-pomosch-ukraine-i-18-stranam-evropy-1124443048.html
США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы
США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы - РИА Новости Крым, 08.09.2022
США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы
США планируют выделить военную помощь Украине и Европе в размере 2 млрд долларов. Об этом пишет The Associated Press, со ссылкой на Госсекретаря штатов Энтони... РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T15:10
2022-09-08T15:10
2022-09-08T15:10
украина
сша
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/18/1119087251_15:0:915:506_1920x0_80_0_0_f7ccf35fccc4874cd95dcd32dad3aa95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. США планируют выделить военную помощь Украине и Европе в размере 2 млрд долларов. Об этом пишет The Associated Press, со ссылкой на Госсекретаря штатов Энтони Блинкена, который в четверг прибыл в Киев с необъявленным визитом."Блинкен объявил о новой крупной военной помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран", - пишет издание.Отмечается, что на встречах с украинскими чиновниками госсекретарь США заявил о намерениях США выделить денежный транш еще восемнадцати государствам, соседствующим с Украиной, в том числе странам-членам НАТО, поскольку Вашингтон видит для них потенциальную угрозу, которая якобы исходит от РФ.Из заявленной суммы около миллиона долларов США планирует предоставить Украине, остальные средства направят Албании, Боснии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Грузии, Греции, Косово, Латвии, Литве, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Словении.В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что в рамках киевского визита Блинкен провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://crimea.ria.ru/20220908/bayden-odobril-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-1124438141.html
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/18/1119087251_127:0:802:506_1920x0_80_0_0_366f8351550adc39dede48ee10bda3bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, нато
США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы
Блинкен прибыл в Киев и пообещал новую военную помощь Украине и странам Европы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым.
США планируют выделить военную помощь Украине и Европе в размере 2 млрд долларов. Об этом пишет
The Associated Press, со ссылкой на Госсекретаря штатов Энтони Блинкена, который в четверг прибыл в Киев с необъявленным визитом.
"Блинкен объявил о новой крупной военной помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран", - пишет издание.
Отмечается, что на встречах с украинскими чиновниками госсекретарь США заявил о намерениях США выделить денежный транш еще восемнадцати государствам, соседствующим с Украиной, в том числе странам-членам НАТО, поскольку Вашингтон видит для них потенциальную угрозу, которая якобы исходит от РФ.
Из заявленной суммы около миллиона долларов США планирует предоставить Украине, остальные средства направят Албании, Боснии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Грузии, Греции, Косово, Латвии, Литве, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Словении.
В свою очередь агентство Bloomberg
сообщает, что в рамках киевского визита Блинкен провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.