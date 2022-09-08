https://crimea.ria.ru/20220908/ssha-vydelyat-voennuyu-pomosch-ukraine-i-18-stranam-evropy-1124443048.html

США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы

США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы - РИА Новости Крым, 08.09.2022

США выделят военную помощь Украине и 18 странам Европы

США планируют выделить военную помощь Украине и Европе в размере 2 млрд долларов. Об этом пишет The Associated Press, со ссылкой на Госсекретаря штатов Энтони... РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T15:10

2022-09-08T15:10

2022-09-08T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. США планируют выделить военную помощь Украине и Европе в размере 2 млрд долларов. Об этом пишет The Associated Press, со ссылкой на Госсекретаря штатов Энтони Блинкена, который в четверг прибыл в Киев с необъявленным визитом."Блинкен объявил о новой крупной военной помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран", - пишет издание.Отмечается, что на встречах с украинскими чиновниками госсекретарь США заявил о намерениях США выделить денежный транш еще восемнадцати государствам, соседствующим с Украиной, в том числе странам-членам НАТО, поскольку Вашингтон видит для них потенциальную угрозу, которая якобы исходит от РФ.Из заявленной суммы около миллиона долларов США планирует предоставить Украине, остальные средства направят Албании, Боснии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Грузии, Греции, Косово, Латвии, Литве, Молдове, Черногории, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Словении.В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что в рамках киевского визита Блинкен провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

https://crimea.ria.ru/20220908/bayden-odobril-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-1124438141.html

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украина, сша, в мире, нато